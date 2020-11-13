В Эстонии не имевший прав водитель сбил ехавших на электросамокате женщину с ребенком

Инцидент имел место около 7:40 в жилой зоне у дома номер 95 на улице Теэстузе. Автомобиль Mazda 6, который управлял не имевший водительских прав 23-летний мужчина, сбил ехавших по тротуару на одном самокате 31-летнюю женщину и пятилетнего мальчика.