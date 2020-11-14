За сутки в Латвии в ДТП погибли два человека

Вечером в пятницу в волости Лиепупес Салацгривского края, по предварительной информации, мужчина 1949 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Transporter, врезался в ворота.

В результате ДТП погиб водитель автомобиля. Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.

Кроме того, вечером в пятницу в Олайнской волости на Елгавском шоссе, по предварительной информации, неустановленный пока автомобиль сбил пешехода, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося.