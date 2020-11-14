За сутки в Латвии в ДТП погибли два человека

В пятницу в Латвии в результате ДТП погибли два человека, сообщает агентство LETA.
Вечером в пятницу в волости Лиепупес Салацгривского края, по предварительной информации, мужчина 1949 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Transporter, врезался в ворота.
В результате ДТП погиб водитель автомобиля. Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.
Кроме того, вечером в пятницу в Олайнской волости на Елгавском шоссе, по предварительной информации, неустановленный пока автомобиль сбил пешехода, который от полученных травм скончался на месте происшествия.
Полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося.
Всего за прошедшие сутки было зарегистрировано 129 ДТП, в которых пострадали девять человек.