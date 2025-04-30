Российский генерал призывает для устрашения "врагов" мобилизировать еще 1 млн человек

"Если бы мы мобилизовали миллион человек, вооружили их и поставили в строй, я могу поклясться, что желание наших врагов воевать с нами немедленно исчезло бы. (...) Им бы всем сразу захотелось сделать все, что угодно, только чтобы мы не пошли на них с этим миллионом", - заявил недавно Аладуинов.