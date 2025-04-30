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Российский генерал призывает для устрашения "врагов" мобилизировать еще 1 млн человек

Перевод: rus.tvnet.lv
Российские военные на Красной площади.
Российские военные на Красной площади. Фото: EPA/Scanpix

Командир чеченского отряда специального назначения "Ахмат" Апти Алаудинов продолжает укреплять свои позиции в качестве проповедника тотальной войны России и все больше начинает походить на Дмитрия Медведева, считающегося главным "ультрапатриотом" и "грозой" Запада.

Продолжая свою агрессивную риторику, Апти Алаудинов заявил, что в российскую армию необходимо мобилизовать миллион человек, чтобы запугать "врагов" России на Западе.

Такой шаг якобы позволит России добиться от Запада любых уступок и искоренит в европейских странах желание воевать с Россией.

"Если бы мы мобилизовали миллион человек, вооружили их и поставили в строй, я могу поклясться, что желание наших врагов воевать с нами немедленно исчезло бы. (...) Им бы всем сразу захотелось сделать все, что угодно, только чтобы мы не пошли на них с этим миллионом", - заявил недавно Аладуинов.

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