Российский генерал призывает для устрашения "врагов" мобилизировать еще 1 млн человек

Командир чеченского отряда специального назначения "Ахмат" Апти Алаудинов продолжает укреплять свои позиции в качестве проповедника тотальной войны России и все больше начинает походить на Дмитрия Медведева, считающегося главным "ультрапатриотом" и "грозой" Запада.
Продолжая свою агрессивную риторику, Апти Алаудинов заявил, что в российскую армию необходимо мобилизовать миллион человек, чтобы запугать "врагов" России на Западе.
Такой шаг якобы позволит России добиться от Запада любых уступок и искоренит в европейских странах желание воевать с Россией.