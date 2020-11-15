Сторонники и противники Трампа вышли на митинг в Вашингтоне. Начались беспорядки

Несколько тысяч человек в Вашингтоне, несогласных с итогами президентских выборов в США, вышли на митинг в поддержку действующего главы государства Дональда Трампа, пишет "Медуза" со ссылкой на Fox News.
Демонстранты потребовали "прекратить кражу голосов" на "мошеннических выборах".
На митинг пришли и противники Трампа, после чего начались столкновения: митингующие дрались и бросали друг в друга бутылки, отбирали вещи с символикой президентской кампании и поджигали их. В результате задержали как минимум 20 человек, в том числе из-за нарушения правил ношения огнестрельного оружия.
Напомним, что выборы президента США прошли 3 ноября 2020 года. Итоги по состоянию на 15 ноября официально еще не подвели. Американские СМИ отдали победу кандидату от демократов Джо Байдену, Трамп своего поражения не признает.