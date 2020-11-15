Сторонники и противники Трампа вышли на митинг в Вашингтоне. Начались беспорядки

На митинг пришли и противники Трампа, после чего начались столкновения: митингующие дрались и бросали друг в друга бутылки, отбирали вещи с символикой президентской кампании и поджигали их. В результате задержали как минимум 20 человек, в том числе из-за нарушения правил ношения огнестрельного оружия.