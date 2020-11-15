Назван главный цвет 2021 года

В качестве основной темы грядущего года специалисты назвали перезагрузку и восстановление.

Название цвета переводится как "кучевые облака", говорится в материале.

"Мы хотим вдохновить людей в эти трудные времена делать все возможное и терпеливо идти вперед. Когда многое кажется неопределенным и непредсказуемым, мы хотим вселить надежду, ведь все в наших руках", - цитирует Lenta.ru обращение компании.