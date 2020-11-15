Вс, 15.11.2020
Локдаун - это единственный способ, как мы можем спасти Рождество. Себастьян Курц, канцлер Австрии
Себастьян Курц, канцлер Австрии
1

Назван главный цвет 2021 года

ФОТО: Скриншот с Tikkurila

Главным цветом 2021 года назвали Y354 Кумулус - спокойный светло-голубой оттенок, который дарит спокойствие и чувство уверенности в завтрашнем дне, пишет Lenta.ru со ссылкой на пресс-релиз компании Tikkurila.

В качестве основной темы грядущего года специалисты назвали перезагрузку и восстановление.

Название цвета переводится как "кучевые облака", говорится в материале.

1

"Мы хотим вдохновить людей в эти трудные времена делать все возможное и терпеливо идти вперед. Когда многое кажется неопределенным и непредсказуемым, мы хотим вселить надежду, ведь все в наших руках", - цитирует Lenta.ru обращение компании. 

Цвет Года 2021 определялся путем внутренних дискуссий, на основе многолетнего опыта экспертов по цвету Tikkurila. Как ведущая скандинавская лакокрасочная компания, Tikkurila изучает и анализирует существующие и будущие тренды. За плечами компании более чем столетний опыт курирования истории цвета.

Последние новости

НАВЕРХ
Back