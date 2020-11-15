Назван главный цвет 2021 года

Главным цветом 2021 года назвали Y354 Кумулус - спокойный светло-голубой оттенок, который дарит спокойствие и чувство уверенности в завтрашнем дне, пишет Lenta.ru со ссылкой на пресс-релиз компании Tikkurila.
В качестве основной темы грядущего года специалисты назвали перезагрузку и восстановление.
Название цвета переводится как "кучевые облака", говорится в материале.
"Мы хотим вдохновить людей в эти трудные времена делать все возможное и терпеливо идти вперед. Когда многое кажется неопределенным и непредсказуемым, мы хотим вселить надежду, ведь все в наших руках", - цитирует Lenta.ru обращение компании.
Цвет Года 2021 определялся путем внутренних дискуссий, на основе многолетнего опыта экспертов по цвету Tikkurila. Как ведущая скандинавская лакокрасочная компания, Tikkurila изучает и анализирует существующие и будущие тренды. За плечами компании более чем столетний опыт курирования истории цвета.