Сегодня малообеспеченным жителям начнут раздавать маски. Кто сможет получить их первыми?

VUGD обобщила сведения, предоставленные местными комиссиями по гражданской обороне 36 территорий, а также информацию Министерства благосостояния о количестве нужных самоуправлениям масок. Запрос о выдаче более 114 тыс. масок был направлен Государственному центру оборонных объектов и закупок, который организует раздачу масок.

Маски получат люди, имеющие статус нуждающихся или малообеспеченных, а также имеющие право на услуги ночного приюта, приюта, дневных или кризисных центров.

Первыми маски получат самоуправления, где больше всего малообеспеченных жителей.