Пн, 16.11.2020
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Никита Зрелов, дипломированный биолог
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  • Сегодня малообеспеченным жителям начнут раздавать маски. Кто сможет получить их первыми?

Сегодня малообеспеченным жителям начнут раздавать маски. Кто сможет получить их первыми?

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Сегодня самоуправления планируют начать раздачу масок для лица малообеспеченным жителям, информировала агентство LЕТА представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола.

VUGD обобщила сведения, предоставленные местными комиссиями по гражданской обороне 36 территорий, а также информацию Министерства благосостояния о количестве нужных самоуправлениям масок. Запрос о выдаче более 114 тыс. масок был направлен Государственному центру оборонных объектов и закупок, который организует раздачу масок.

Маски получат люди, имеющие статус нуждающихся или малообеспеченных, а также имеющие право на услуги ночного приюта, приюта, дневных или кризисных центров.

Первыми маски получат самоуправления, где больше всего малообеспеченных жителей.

С 20 ноября вводятся штрафы за неношение масок в общественных местах.

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