СМИ: Средства на студенческие кредиты в Латвии исчерпаны

В прежние годы количество выданных под гарантию государства студенческих кредитов и кредитов на учебу становилось все меньше (в 2018 году было заключено 1513 договоров, тогда как в 2004 году - 9435), но новая модель, введенная в этом году, сделала кредиты гораздо доступнее, сообщает издание Diena.
Одним из самых больших препятствий для получения кредита раньше было требование обеспечить второго поручителя, найти которого удавалось не всем. Теперь эту обязанность выполняет учреждение Altum, предоставляя гарантию. Кроме того, в новой модели отменен потолок финансирования, что позволяет покрыть плату за учебу полностью.
Планировалось, что с вступлением в силу новой модели студенты будут брать около 2000 новых кредитов в год, но Covid-19 внес свои коррективы, уменьшив возможности студентов найти дополнительный заработок, поэтому для многих единственным решением стал кредит. Их выдача началась 12 августа, но уже в конце сентября Министерство образования и науки (МОН) сообщило, что выделенная на эти цели сумма израсходована.
Swedbank сообщил, что за несколько месяцев количество подписанных договоров выросло на 63% по сравнению с 2019 годом - выдано 2390 кредитов, что на 920 больше, чем в прошлом году. В целом в виде кредитов до 8 ноября выдано 16,1 млн евро. Чтобы продолжить программу кредитования, в этом году дополнительно требуется около 650 тыс. евро, и МОН планирует найти эти средства, перераспределив финансирование между бюджетными подпрограммами.