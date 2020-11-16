СМИ: Средства на студенческие кредиты в Латвии исчерпаны

Одним из самых больших препятствий для получения кредита раньше было требование обеспечить второго поручителя, найти которого удавалось не всем. Теперь эту обязанность выполняет учреждение Altum, предоставляя гарантию. Кроме того, в новой модели отменен потолок финансирования, что позволяет покрыть плату за учебу полностью.

Планировалось, что с вступлением в силу новой модели студенты будут брать около 2000 новых кредитов в год, но Covid-19 внес свои коррективы, уменьшив возможности студентов найти дополнительный заработок, поэтому для многих единственным решением стал кредит. Их выдача началась 12 августа, но уже в конце сентября Министерство образования и науки (МОН) сообщило, что выделенная на эти цели сумма израсходована.