С полок магазинов пропало сало. Почему?

Сало - уже давно незаменимый продукт в местной кухне. Однако, любители этого лакомства заметили, что оно на полках магазинов встречается все реже. Почему так, разбиралась передача 4. studija на LTV.
Представитель Rēzeknes gaļas kombināts в передаче LTV признала, что компания прекратила производство сала около полугода назад. Все потому, что это трудоемкий процесс и потребитель не готов платить за него высокую цену.
Тем временем, на мясоперерабатывающем предприятии Nākotne в Елгавском крае сало по-прежнему производится.
"У нас в продаже оно есть. Мы предлагаем этот продукт практически всем клиентам, и те, кто хотят, покупают его у нас. В тех магазинах, которые предпочитают покупать этот продукт у нас, оно есть", - отметила представитель Nākotne Кристине Зупа-Расимавича.
Стоит отметить, что этот товар все же встречается в магазинах, однако искать его теперь приходится более тщательно. Помимо этого, сало можно приобрести в интернет-магазинах с доставкой в любую точку Латвии, заключили в 4. studija.
Видео: Сюжет 4. studija на латышском языке