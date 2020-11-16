С полок магазинов пропало сало. Почему?

Представитель Rēzeknes gaļas kombināts в передаче LTV признала, что компания прекратила производство сала около полугода назад. Все потому, что это трудоемкий процесс и потребитель не готов платить за него высокую цену.

Тем временем, на мясоперерабатывающем предприятии Nākotne в Елгавском крае сало по-прежнему производится.

"У нас в продаже оно есть. Мы предлагаем этот продукт практически всем клиентам, и те, кто хотят, покупают его у нас. В тех магазинах, которые предпочитают покупать этот продукт у нас, оно есть", - отметила представитель Nākotne Кристине Зупа-Расимавича.

Стоит отметить, что этот товар все же встречается в магазинах, однако искать его теперь приходится более тщательно. Помимо этого, сало можно приобрести в интернет-магазинах с доставкой в ​​любую точку Латвии, заключили в 4. studija.