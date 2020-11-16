Пн, 16.11.2020
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Никита Зрелов, сотрудник Латвийского центра биомедицинских исследований

С полок магазинов пропало сало. Почему?

ФОТО: Pixabay

Сало - уже давно незаменимый продукт в местной кухне. Однако, любители этого лакомства заметили, что оно на полках магазинов встречается все реже. Почему так, разбиралась передача 4. studija на LTV. 

Представитель Rēzeknes gaļas kombināts в передаче LTV признала, что компания прекратила производство сала около полугода назад. Все потому, что это трудоемкий процесс и потребитель не готов платить за него высокую цену.

Тем временем, на мясоперерабатывающем предприятии Nākotne в Елгавском крае сало по-прежнему производится.

"У нас в продаже оно есть. Мы предлагаем этот продукт практически всем клиентам, и те, кто хотят, покупают его у нас. В тех магазинах, которые предпочитают покупать этот продукт у нас, оно есть", - отметила представитель Nākotne Кристине Зупа-Расимавича.

Стоит отметить, что этот товар все же встречается в магазинах, однако искать его теперь приходится более тщательно. Помимо этого, сало можно приобрести в интернет-магазинах с доставкой в ​​любую точку Латвии, заключили в 4. studija.

Видео: Сюжет 4. studija на латышском языке 

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