Национальная служба здравоохранения ищет нового директора. Что нужно, чтобы им стать?

Бывший директор NVD Эдгар Лабсвирс весной решил уйти с должности. Он вовремя проинформировал министров здравоохранения о том, что ему предстоит решать другие профессиональные задачи, но он также сослался на публичную критику поставок медицинских масок в качестве одной из причин своего ухода.

Кандидаты на должность директора NVD должны соответствовать требованиям статьи 7 Закона о государственной службе, иметь высшее академическое или второе профессиональное высшее образование, желательно степень магистра и не менее трех лет непрерывного опыта работы на должности главы организации с не менее чем десятью подчиненными.

Согласно требованиям конкурса, директор NVD должен иметь знания в области политики здравоохранения и обслуживания публичных информационных систем, понимание структуры и основных принципов государственного управления, административного процесса, информационной безопасности и бюджетного планирования, опыт разработки и реализации проектов, а также знание английского на уровне В2.

Ожидается, что новый глава NVD будет способен воспринимать и анализировать сложную и объемную информацию в различных областях, иметь отличные навыки стратегического планирования, сотрудничества, общения и презентации, а также безупречную репутацию.

Директору NVD предлагается возможность поощрять и внедрять изменения в процессы государственного управления и предоставления услуг в области здравоохранения, профессиональное развитие с помощью Программы развития высшего руководства, а также ежемесячная зарплата в размере 2353 евро до вычета налогов, социальных гарантий, медицинского страхования и системы мотивационных бонусов.

Кандидаты должны подать заявление в Государственную канцелярию до 8 декабря вместе со своим резюме и письмом-заявкой, представив свое видение приоритетов и развития NVD, с целью обеспечить доступность необходимых медицинских услуг в течение следующих пяти лет.

Отбор кандидатов в несколько туров будет осуществляться централизованно Государственной канцелярией в соответствии с регламентом Кабинета министров. На третьем этапе отбора будут оцениваться управленческие компетенции - стратегическое видение, способность принимать решения и брать на себя ответственность, лидерство в команде, мотивация и развитие сотрудников.