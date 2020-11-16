Пн, 16.11.2020
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Национальная служба здравоохранения ищет нового директора. Что нужно, чтобы им стать?

Bijušais Nacionālā veselības dienesta direktors Edgars Labsvīrs

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Государственная канцелярия объявила конкурс на должность директора Национальной службы здравоохранения (NVD), говорится в публикации в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

Бывший директор NVD Эдгар Лабсвирс весной решил уйти с должности. Он вовремя проинформировал министров здравоохранения о том, что ему предстоит решать другие профессиональные задачи, но он также сослался на публичную критику поставок медицинских масок в качестве одной из причин своего ухода.

Кандидаты на должность директора NVD должны соответствовать требованиям статьи 7 Закона о государственной службе, иметь высшее академическое или второе профессиональное высшее образование, желательно степень магистра и не менее трех лет непрерывного опыта работы на должности главы организации с не менее чем десятью подчиненными.

Согласно требованиям конкурса, директор NVD должен иметь знания в области политики здравоохранения и обслуживания публичных информационных систем, понимание структуры и основных принципов государственного управления, административного процесса, информационной безопасности и бюджетного планирования, опыт разработки и реализации проектов, а также знание английского на уровне В2.

Ожидается, что новый глава NVD будет способен воспринимать и анализировать сложную и объемную информацию в различных областях, иметь отличные навыки стратегического планирования, сотрудничества, общения и презентации, а также безупречную репутацию.

Директору NVD предлагается возможность поощрять и внедрять изменения в процессы государственного управления и предоставления услуг в области здравоохранения, профессиональное развитие с помощью Программы развития высшего руководства, а также ежемесячная зарплата в размере 2353 евро до вычета налогов, социальных гарантий, медицинского страхования и системы мотивационных бонусов.

Кандидаты должны подать заявление в Государственную канцелярию до 8 декабря вместе со своим резюме и письмом-заявкой, представив свое видение приоритетов и развития NVD, с целью обеспечить доступность необходимых медицинских услуг в течение следующих пяти лет.

Отбор кандидатов в несколько туров будет осуществляться централизованно Государственной канцелярией в соответствии с регламентом Кабинета министров. На третьем этапе отбора будут оцениваться управленческие компетенции - стратегическое видение, способность принимать решения и брать на себя ответственность, лидерство в команде, мотивация и развитие сотрудников.

Национальная служба здравоохранения (NVD) является прямым административным органом, находящимся под контролем министра здравоохранения. Целью Службы является реализация государственной политики по обеспечению доступности медицинских услуг и управлению средствами государственного бюджета на здравоохранение, обеспечивая рациональное и максимально эффективное использование средств государственного бюджета при оказании медицинских услуг.

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