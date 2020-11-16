Covid-19 или грипп? Как распознать болезнь вовремя и главное - что делать?

Лечение

Одно из преимуществ гриппа состоит в том, что его можно лечить противовирусными лекарствами. К тому же ежегодно можно получать вакцину от гриппа, которая может помочь уменьшить риск заболевания, а также риск тяжести болезни и серьезных осложнений. Вакцина обеспечивает защиту от трех или четырех вирусов гриппа, которые наиболее распространены в сезон гриппа конкретного года. Важно помнить, что вакцина от гриппа не защищает от Covid-19, но и не создает риска заболеть инфекцией нового вируса или другой инфекцией дыхательных путей.

В свою очередь, для лечения Covid-19 в настоящее время не утверждены противовирусные медикаменты, но есть лекарства, которые врачи используют для уменьшения степени тяжести инфекции.

Недоступны также вакцины, которые защищают от Covid-19, но продолжается их разработка.

ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА СЕЗОН ГРИППА

Сезон гриппа обычно бывает осенью и зимой. И есть вероятность, что в это время можно заболеть обоими вирусами. К сожалению, это нехорошая новость. Исследования свидетельствуют, что пациенты, инфицированные как гриппом, так и SARS-CoV-2, умирают чаще, чем те, у кого только новый коронавирус. У них также есть риск более тяжелого протекания Covid-19.

"Это подтверждает, насколько важно всеми силами избегать гриппа и других респираторных вирусов", - подчеркивает Инга Орлеане.

Именно поэтому вакцины в этом году имеют особое значение. Они помогают уменьшить количество случаев гриппа и пневмонии, которые иначе истощили бы ресурсы здравоохранения. Эпидемия гриппа может наполнить больницы. Если на нее наложится волна Covid-19, будет очень мало мощностей, чтобы успешно лечить оба заболевания.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ?

Контакты для информации

Единый бесплатный телефон 8345 доступен круглосуточно.

Информационный телефон 67387661 (по рабочим дням с 8:30 до 17:00) о Covid-19, по которому специалисты SPKC ответят на вопросы о самоизоляции, карантине и посоветуют, как правильно действовать, чтобы уменьшить риск распространения вируса.

Если помощь необходима вне рабочего времени вашего врача, можно звонить на консультативный телефон семейных врачей 66016001 (по рабочим дням с 17:00 до 8:00, в выходные дни круглосуточно).

Бесплатную консультацию фармацевта Mēness aptieka в интернете (онлайн-консультацию фармацевта) жители могут получить, позвонив по телефону 8555 каждый рабочий день в рабочее время с 9:00 до 18:00. Заказать рецептурные медикаменты с доставкой на дом также можно, позвонив по телефону 8555.

Если симптомы болезни в тяжелой форме (очень высокая температура, нехватка дыхания), звоните 113.

Более подробную информацию о распространении Covid-19 и рекомендациях можно найти на веб-сайтах SPKC и Министерства здравоохранения.