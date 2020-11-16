"Себе я сделаю вакцину в первых рядах, а дальше естественный отбор". Вирусолог о невежестве общества

На втором курсе бакалавриата надо было писать курсовую работу - Никита стал ходить в Центр целыми рабочими днями, практически вместо университета. "Первые полгода - просто, без зарплаты, чтобы какой-то толк от меня был, прежде чем ее платить", - отмечает он. Это был ценный опыт, по словам молодого специалиста, так, еще во время бакалавриата, от коллег или при помощи публикаций он изучил множество того, что потом преподавали в магистратуре.

"Сейчас я учусь в докторантуре. Все для того, чтобы была возможность подавать свои идеи и получать на них финансирование", - поясняет Никита свою мотивацию.

Он - человек, который в какой-то степени рад новому коронавирусу?

"Я не хочу звучать некорректно, но для меня в нем больше пользы, чем негатива, - говорит биолог о новом коронавирусе, тут же добавляя: - На самом деле у меня такое амбивалентное отношение - я из-за коронавируса не могу своими вещами заниматься, потому что приходится им заниматься. Из-за коронавируса я работаю по выходным, и ночами не с тем, с чем хотелось бы, так получается". В то же время Никите коронавирус и на руку - именно он стал первым автором научной статьи об исследовании коронавируса в Латвии, в соавторстве в том числе с профессорами Уга Думписом и Янисом Кловиньшем.

По словам Никиты, в Латвии очень быстро сориентировались с изучением коронавируса.

"В Латвии, как только поняли, что коронавирус - не шутки, у нас уже все и так развивалось по этой теме в институте, и без госпроекта. Директор Центра Латвийских биомедицинских исследований, профессор Кловиньш, вовремя спохватился, что с этим надо что-то делать, еще до того, как дали финансирование.

Первый случай у нас был 2 марта, буквально через неделю уже была институтская рабочая группа, что и как нужно делать, не ожидая государство, которое позднее подключилось", - рассказывает Никита. 36

Задача рабочей группы заключалась в том числе и в молекулярной эпидемиологии.

"Вирус состоит, скажем, из 30 000 буковок, он достаточно простенький - это его генетический материал, и раз в примерно две недели меняется одна из буковок, а мы можем по буковкам отследить случаи, которые не могут связать эпидемиологи. Во всяком случае, где искать эту связь, потому что мы определяем эту последовательность 30 000 буковок у местных вирусных изолятов - если последовательности полностью идентичны, но определенные люди между собой якобы не контактировали, то можно почти точно сказать, что в течение двух недель они все же как-то друг другу передали этот вирус. Мы можем распутывать эти цепи передачи и соответственно смотреть, насколько он меняется, может, есть суперспредеры - которые передали огромному количеству людей", - рассказывает Никита.