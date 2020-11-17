Как белорусы перестали стесняться и "уволили" Лукашенко

Как белорусы прекратили стесняться и "уволили" Лукашенко, как в в течение двух дней смогли собрать более миллиона евро и почему Лукашенко стал "токсичным" для Кремля, комментируя актуальные в последнее время события Беларуси, рассказывает политик и общественный деятель, член Основного состава Координационного совета Валерий Мацкевич.

В данную публикацию войдут 4 видео в цикле комментариев "Что происходит в Беларуси? Вести с места происшествий", где, по приглашению Центра исследований восточно-европейской политики, для публикации на TVNET и RUS TVNET белорусский политик и общественный деятель, член Основного Состава Координационного Совета Валерий Мацкевич рассказывает об актуальной ситуации в Беларуси.

В. Мацкевич разъясняет, что большую роль в активизации белорусского общества сыграла вирусная пандемия. Так как государственная система здравоохранения не выдержала эту проверку ни технически, ни материально, белорусы, в том числе и пожилые люди, которые прежде относились к Лукашенко более-менее положительно, стали протестовать против существующего режима.

"Официально у нас от Corona-вируса умерло якобы 750 человек, а на самом деле в десять и даже больше раз.

Практически это коснулось каждой семьи. Кто-то заболел, кто-то чудом выжил. В офисе, у знакомых кто-нибудь да умер.

И в период предвыборной кампании, когда неожиданно на политическую сцену вышли новые знаменательные деятели, несмотря на репрессии режима по отношению к кандидатам на пост президента, нам удалось достичь соглашения в области стратегии и тактики", - так объясняет возникновение нового политического запроса Мацкевич.

Люди в Беларуси осознали, что перемены все же возможны, вспоминает Мацкевич: "Именно в тот момент, объединившись в борьбе с пандемией, были созданы первые фонды взаимопомощи, активизировалось общественное сознание, была оказана помощь со стороны благотворительных организаций и спонтанно созданных фондов. Была оказана помощь пострадавшим, врачам, бизнесмены помогали пенсионерам с доставкой продовольственных пакетов. За очень короткое время были собраны огромные суммы денег. За два дня один из фондов собрал, кажется, более чем миллион евро.

И именно тогда власть не только лишилась доверия общества, она стала вызывать у людей чувство презрения, так как власть отказывалась признавать очевидное", - разъясняет Мацкевич.

"По существу в общественном сознании еще до выборов было принято консолидированное решение о выборе нового президента. После упомянутой преступной халаности сомнительно существующий социальный контракт между властью и обществом был расторгнут в одностороннем порядке.

Лукашенко по сути был уволен. Выборы просто должны были реализовать это увольнение.

Лукашенко, как человек с такими ценностными ориентирами, которые определяются низким уровнем морали и нравственности, со своим подходом в решении задач, абсолютно перестал соответствовать представлениям среднестатистического белоруса о том, каким должен быть президент. Белорусы просто уже устали стесняться", - смену настроения в обществе Беларуси разъясняет Мацкевич, и указывает, что, выйдя на мирный протест с 9 августа по 12 августа, белорусы наконец познакомились с истинным лицом тирании и личности Лукашенко.

"Позиции Лукашенко на какое-то время укрепил альтернативный сценарий Путина. Он все-таки принял решение поддержать своего протеже. Но не для того, чтобы Лукашенко остался у руля, а чтобы неизбежная смена власти не случилась по демократическому сценарию", - указывает Мацкевич, подчеркивая, что Путин не желает допустить смену власти в Беларуси естественным путем.

На взгляд Mацкевича, спасая Лукашенко, Путин как бы спасает себя от подобных сценариев. Происходящее в Беларуси для Путина может служить своеобразным полем для социального эксперимента или политической лабораторией. "Путин, как мы говорим в Беларуси, подключил Лукашенко к аппарату искусственного дыхания.

Он предложил Лукашенко щадящий вариант ухода с гарантиями безопасности", - поясняет Мацкевич.

"Единственное, на что не рассчитывал Путин, - степень инклюзивности белорусского протеста такова, что даже про-российски настроенные граждане Беларуси начали крайне негативно относиться к личности Путина", - делает вывод Мацкевич.

Более подробно о событиях в Беларуси – в комментариях первого видео, приготовленного В. Мацкевичем.