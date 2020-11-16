"Рига" приостановила тренировки из-за возможной вспышки Covid-19

В сообщении сказано, что в понедельник, 16 ноября, все футболисты "Риги" сдадут тест на Covid-19. Напомним, ранее сомнительный тест на коронавирус сдал игрок "Риги" Владислав Фёдоров, который из-за этого пропустил матч сборной Латвии против Фарерских островов.

В этом сезоне у футбольного клуба "Рига" запланировано ещё два матча в чемпионате Латвии. 26 ноября действующий чемпион Латвии должен встретиться со своим ближайшим конкурентом РФШ, а в последнем туре подопечных Михаила Конева ждёт игра с "Вентспилсом".