Сможет ли Пуце вернуться в Сейм? Коалиция не спешит оценивать этичность такого решения

На вопрос, является ли решение Пуце вернуться в Сейм после ухода с поста министра, признавшись в использовании пропуска, этичным и не бросит ли тень на дальнейшую работу коалиции, политики подчеркнули, что в целом стать депутатом - это решение Пуце.

Райвис Дзинтарс, лидер Национального союза, отмечает, что хоть и было такое неэтичное поведение, тем не менее "принятие на себя ответственности и смещение министра - радикальный шаг". "Продолжить ли Пуце быть депутатом - это решение Пуце и партии, потому что они должны отвечать перед избирателями за сделанный выбор, - сказал Дзинтарс, добавив, что в профессиональном плане о работе с Пуце он может сказать "только хорошие", ​​поскольку Пуце был компетентен и сдержал свое слово.

Лидер новой консервативной партии, министр юстиции Янис Борданс заявляет, что решение работать или не работать в Сейме Пуце принимает самостоятельно. Однако, по мнению Бордана, на то, что произошло, следует смотреть более широко, принимая во внимание возможное злоупотребление крупными финансовыми ресурсами политической силой в лице Пуце "​в результате чего могли быть украдены выборы в Сейм и Рижскую думу".

Премьер-министр Кришьянис Кариньш (JV) подчеркнул, что было ясно, что "при таких обстоятельствах министр больше не сможет работать в правительстве", напомнив, что он ждет нового кандидата на эту должность. Кариньш отмечает, что правительству предстоит еще много работы, поэтому оно должно быть в полном составе.

Руководитель фракции "Для развития/За" (AP) Даниэль Павлютс отметил, что возвращение Пуце в Сейм - выбор, который он уважает. Политик подчеркивает, что в связи с любыми обвинениями и подозрениями, высказанными в адрес AP, партийное объединение будет сотрудничать с правоохранителями и примет соответствующие меры в случае обнаружения нарушений.

Павлютс также обращает внимание на то, что Пуце подал в отставку не только с должности министра, но и с поста сопредседателя "Для развития/За" и руководителя "Для развития Латвии".

Министр благосостояния Рамона Петравича (KPV LV) указала, что она принимает выбор Юриса Пуце (AP) вернуться на должность депутата Сейма, который Пуце, ​​вероятно, также обсуждал со своими коллегами по политическому объединению. Министр также сказала, что Пуце - знающий коллега, с которым Петравича имела удовольствие работать в правительстве.