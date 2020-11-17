Сможет ли Пуце вернуться в Сейм? Коалиция не спешит оценивать этичность такого решения

Партнеры по коалиции уклончивы в своих комментариях относительно того, является ли возвращение бывшего министра охраны окружающей среды и регионального развития Юриса Пуце (AP) на должность депутата Сейма этичным и не будет ли препятствовать дальнейшему сотрудничеству.
На вопрос, является ли решение Пуце вернуться в Сейм после ухода с поста министра, признавшись в использовании пропуска, этичным и не бросит ли тень на дальнейшую работу коалиции, политики подчеркнули, что в целом стать депутатом - это решение Пуце.
Райвис Дзинтарс, лидер Национального союза, отмечает, что хоть и было такое неэтичное поведение, тем не менее "принятие на себя ответственности и смещение министра - радикальный шаг". "Продолжить ли Пуце быть депутатом - это решение Пуце и партии, потому что они должны отвечать перед избирателями за сделанный выбор, - сказал Дзинтарс, добавив, что в профессиональном плане о работе с Пуце он может сказать "только хорошие", поскольку Пуце был компетентен и сдержал свое слово.
Лидер новой консервативной партии, министр юстиции Янис Борданс заявляет, что решение работать или не работать в Сейме Пуце принимает самостоятельно. Однако, по мнению Бордана, на то, что произошло, следует смотреть более широко, принимая во внимание возможное злоупотребление крупными финансовыми ресурсами политической силой в лице Пуце "в результате чего могли быть украдены выборы в Сейм и Рижскую думу".
Премьер-министр Кришьянис Кариньш (JV) подчеркнул, что было ясно, что "при таких обстоятельствах министр больше не сможет работать в правительстве", напомнив, что он ждет нового кандидата на эту должность. Кариньш отмечает, что правительству предстоит еще много работы, поэтому оно должно быть в полном составе.
Руководитель фракции "Для развития/За" (AP) Даниэль Павлютс отметил, что возвращение Пуце в Сейм - выбор, который он уважает. Политик подчеркивает, что в связи с любыми обвинениями и подозрениями, высказанными в адрес AP, партийное объединение будет сотрудничать с правоохранителями и примет соответствующие меры в случае обнаружения нарушений.
Министр благосостояния Рамона Петравича (KPV LV) указала, что она принимает выбор Юриса Пуце (AP) вернуться на должность депутата Сейма, который Пуце, вероятно, также обсуждал со своими коллегами по политическому объединению. Министр также сказала, что Пуце - знающий коллега, с которым Петравича имела удовольствие работать в правительстве.
Напомним, решение уйти в отставку Пуце принял после заявления своего бывшего товарища по партии Мариса Мичеревскиса о том, что Пуце просил у него пропуск депутата Рижской думы на автостоянку.