Рецепт: Красно-бело-красный коктейль в честь Латвии!

Что бы ни происходило вокруг, своя страна - это большой подарок, поэтому День независимости Латвии нужно отмечать!
Магазин напитков AlkOutlet предлагает элегантный, красно-бело-красный коктейль, который можно поднять в честь нашей Латвии! Этот праздничный напиток будет радовать глаз и прекрасно дополнит общение в кругу самых близких.
Коктейль из виски с пеной из игристого вина и клюквой
Ингредиенты (все ингредиенты должны быть охлаждены):
- 140 мл виски;
- 300 мл клюквенного сока;
- 1 яичный белок;
- 200 мл Prosecco или другого игристого вина;
- рубленные вяленые красные ягоды или сахарный декор красного цвета для украшения.
Приготовление
- В шейкере смешать виски и клюквенный сок, разлить по бокалам.
- Prosecco вместе с яичным белком в миксере или блендере взбить до устойчивой пены.
- Пену очень аккуратно перенести сверху на смесь виски и клюквенного сока (сначала это лучше делать столовой ложкой, чтобы пена не смешалась с коктейлем).
- Украсить пену красными вялеными ягодами, например, клюквой, клубникой, малиной или другим декором красного цвета, создавая контур государственного флага Латвии.
Автор рецепта Евгения Янсоне