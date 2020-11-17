Вт, 17.11.2020
Меня пугает, почему люди настолько не верят профессионалам, которые занимаются этим всю свою жизнь, тем, кто действительно пытается спасти или улучшить ситуацию. Никогда не думал, что в обществе столько невежества. Никита Зрелов, дипломированный биолог
Никита Зрелов, дипломированный биолог

Рецепт: Красно-бело-красный коктейль в честь Латвии!

ФОТО: Пресс-фото/Евгения Кожемякина

Что бы ни происходило вокруг, своя страна - это большой подарок, поэтому День независимости Латвии нужно отмечать! 

Магазин напитков AlkOutlet предлагает элегантный, красно-бело-красный коктейль, который можно поднять в честь нашей Латвии! Этот праздничный напиток будет радовать глаз и прекрасно дополнит общение в кругу самых близких.

Коктейль из виски с пеной из игристого вина и клюквой

Ингредиенты (все ингредиенты должны быть охлаждены):

  • 140 мл виски;
  • 300 мл клюквенного сока;
  • 1 яичный белок;
  • 200 мл Prosecco или другого игристого вина;
  • рубленные вяленые красные ягоды или сахарный декор красного цвета для украшения.

Приготовление

  1. В шейкере смешать виски и клюквенный сок, разлить по бокалам.
  2. Prosecco вместе с яичным белком в миксере или блендере взбить до устойчивой пены.
  3. Пену очень аккуратно перенести сверху на смесь виски и клюквенного сока (сначала это лучше делать столовой ложкой, чтобы пена не смешалась с коктейлем).
  4. Украсить пену красными вялеными ягодами, например, клюквой, клубникой, малиной или другим декором красного цвета, создавая контур государственного флага Латвии.

Автор рецепта Евгения Янсоне

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