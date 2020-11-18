В Китае 61-летний британец спас тонущую девушку. Никто, кроме него, не прыгнул в воду - почему?

Это случилось в субботу, 14 ноября, в городе Чжуншань на популярном туристическом маршруте. 24-летняя девушка упала с моста прямо в воду. Рядом находилась толпа людей, наблюдавших за случившимся, но никто даже не попытался прыгнуть за ней. Это сделал 61-летний Стивен Эллисон. Мужчина подплыл к девушке, которая на тот момент уже потеряла сознание, после этого с берега им бросили спасательный круг и помогли выбраться.

Видео: В Китае 61-летний мужчина спас тонущую девушку

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь назвал поступок Эллисона "героическим". В свою очередь, посол Китая в Великобритании Ли Сяоминь сказал:

"Этот акт героизма и доброты не будет забыт и окажется вписан в историю китайско-британской дружбы".

Издание со ссылкой на The Guardian уточняет, что в настоящее время между Великобританией и Пекином напряженные отношения. На это есть ряд причин: от усилившегося давления Пекина на Гонконг до запрета для Huawei участвовать в развертывании сетей 5G в Великобритании.

В китайских соцсетях многие комментаторы также назвали мужчину героем, но немало было и недовольных тем, что никто, кроме иностранца, не решился помочь тонущей.

The New York Times пишет, что в Китае большинство людей боятся помогать, поскольку опасаются, что позднее они будут обвинены в причинении вреда и им придется платить за лечение. Дело в том, что подобные случаи в стране происходили неоднократно. В 2017 году в ответ на это правительство приняло "закон доброго самаритянина", который обеспечивает юридическую защиту людям, помогающим тем, кто оказался в экстренной ситуации.