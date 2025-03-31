Умер секс-символ 80-х и звезда "Поющих в терновнике" Ричард Чемберлен

Актер скончался в субботу, 29 марта, на Гавайях из-за осложнений, возникших после перенесенного инсульта, сообщил его представитель.

В США Ричард Чемберлен стал известен в 1960-х благодаря роли в медицинской драме "Доктор Килдэр". Наиболее известен актер по ролям в культовых мини-сериалах "Сёгун" и "Поющие в терновнике".

В 1990-х годах Чемберлен играл в театральных постановках. В 2000-2010-х годах параллельно с театром снимался преимущественно в эпизодических ролях в таких телесериалах, как "Части тела", "Отчаянные домохозяйки", "Твин Пикс" и другие.

Ричард Чемберлен - трехкратный обладатель "Золотого глобуса". После успеха "Поющих в терновнике" в 1984 году он стал победителем в номинации "Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме".

Помимо актерской деятельности Чемберлен занимался живописью и пением.

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