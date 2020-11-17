Военная база США за 6 миллиардов долларов, которая проработала всего 1 день

После окончания Второй мировой войны мир разделился на три лагеря - социалистические, капиталистические и страны третьего мира, или страны, не участвовавшие в фронтах США и СССР. Началась холодная война.

В то время наибольший страх в обществе вызывала возможная ядерная война - оба блока потратили астрономические суммы на вооружение и оборону, что, в свою очередь, вызвало в обществе довоенные настроения. В конце прошлого века Соединенные Штаты начали задумываться о создании специальной программы по защите своих военных объектов на случай, если Советский Союз решит нанести упреждающий ядерный удар по военным базам США. Так родилась идея программы Safeguard. Суть комплекса заключалась в обеспечении своевременного ракетного ответа СССР до того, как первые ракеты достигнут Северной Америки.

База Стэнли Микельсен ФОТО: Wikimedia Commons

В рамках программы была запланирована целая сеть из 12 баз по всей территории США. Основной точкой этой сети была база Стэнли Микельсен, строительство которой началось в начале 1970-х годов в Северной Дакоте.

Комплекс представлял собой специально укрепленную пирамиду высотой 24 метра, в центре которой был установлен радар. На базе Микельсен были также десятки ракетных пусковых установок, в основном предназначенных для перехвата баллистических ракет СССР. База Микельсен США обошлась в 6 миллиардов долларов.

По иронии судьбы, эта база полностью функционировала всего один день.