Военная база США за 6 миллиардов долларов, которая проработала всего 1 день

Safeguard - это не только мыло для рук, но и один из самых дорогих и бесполезных проектов военной обороны в Соединенных Штатах, в рамках которого были созданы специальные базы в виде пирамид, внутри которых находились мощные ракетные радары.
После окончания Второй мировой войны мир разделился на три лагеря - социалистические, капиталистические и страны третьего мира, или страны, не участвовавшие в фронтах США и СССР. Началась холодная война.
В то время наибольший страх в обществе вызывала возможная ядерная война - оба блока потратили астрономические суммы на вооружение и оборону, что, в свою очередь, вызвало в обществе довоенные настроения. В конце прошлого века Соединенные Штаты начали задумываться о создании специальной программы по защите своих военных объектов на случай, если Советский Союз решит нанести упреждающий ядерный удар по военным базам США. Так родилась идея программы Safeguard. Суть комплекса заключалась в обеспечении своевременного ракетного ответа СССР до того, как первые ракеты достигнут Северной Америки.
В рамках программы была запланирована целая сеть из 12 баз по всей территории США. Основной точкой этой сети была база Стэнли Микельсен, строительство которой началось в начале 1970-х годов в Северной Дакоте.
Комплекс представлял собой специально укрепленную пирамиду высотой 24 метра, в центре которой был установлен радар. На базе Микельсен были также десятки ракетных пусковых установок, в основном предназначенных для перехвата баллистических ракет СССР. База Микельсен США обошлась в 6 миллиардов долларов.
В 1972 году США и СССР подписали соглашение, согласно которому с каждой стороны допускалось только по две системы противоракетной обороны. Но уже в 1974 году между двумя сторонами конфликта было подписано еще одно соглашение, сводящее системы противоракетной обороны к одной. Новое соглашение остановило запланированное строительство ракетных баз и предусматривало эксплуатацию только базы Микельсен. Комплекс был официально открыт 1 октября 1975 года, но 2 октября Конгресс США решил закрыть проект Safeguard. База стоимостью миллиард долларов была полностью работоспособной только один день и частично в течение одного года. Комплекс был полностью выведен из строя 10 февраля 1976 года. Все конструкции опломбированы, а оборудование доставлено на склады. Экскурсии туда проводят с 1990 года, но в 2012 году база Микельсен была куплена религиозной группой за 530 тысяч долларов США.