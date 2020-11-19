NET - годы без лечения из-за невозможности поставить правильный диагноз

NET. Для большинства из нас эта абревиатура связана с интернетом. Однако на самом деле она обозначает редкий вид опухолей - нейроэндокринные опухоли.
Эти опухоли формируются в нейроэндокринных клетках организма, и их трудно диагностировать, поскольку симптомы могут быть похожи и на диабет, и на астму, и на многие другие часто встречающиеся заболевания. Поэтому пациенты нередко получают ошибочный диагноз и лечение. В Латвии эта болезнь каждый год выявляется всего у 30-40 человек, однако статистика показывает, что количество выявленных случаев должно достигать по крайней мере 200. Ежегодно в ноябре во многих странах мира отмечают международный день нейроэндокринных опухолей или NET, напоминая, что важную роль в спасении жизни людей играет также осведомленность о редких болезнях.
Как возникают нейроэндокринные опухоли?
NET образуется из нейроэндокринных клеток, которые в организме человека размещаются во всех тканях - в коже, легких, пищеварительном тракте, мозге и др. Чтобы организм человека мог полноценно функционировать, на протяжении всей жизни клетки тела должны делиться и размножаться. В какой-то момент в этом процессе деления может произойти сбой, с появлением "бракованных" клеток. Другие гены организма стараются исправить эту ошибочную клетку, но это не всегда удается. В результате накопления множества "бракованных" и мутировавших клеток, они начинают действовать бесконтрольно, и в теле человека образуется опухоль. Нейроэндокринные опухоли чаще всего локализуются в желудочно-кишечном тракте, поджелудочной железе и легких. Долгое время эти опухоли считали медленно прогрессирующими, доброкачественными опухолями, но в наше время стало понятно - эти образования нейроэндокринных клеток могут быть злокачественными и давать метастазы.
Не бывает двух одинаковых случаев NET, по этой причине символом болезни выбрана зебра - ведь полоски у каждой зебры тоже отличаются.
Отличается как потенциал злокачественности NET (они могут быть сравнительно доброкачественными, расти медленно и постепенно, не мешая другим соседним тканям и не вызывая симптомы), так и место нахождения в организме, а также клинические проявления. К сожалению, количество случаев NET в мире увеличивается - за последние 40 лет количество увеличилось в шесть раз.
Как диагностировать NET?
Онколог и химиотерапевт Клинической университетской больницы Паула Страдыня, председатель правления Латвийской Ассоциации онкологов химиотерапевтов Dr. Айя Гериня-Берзиня говорит: "Симптомы опухолей NET весьма неспецифические, они могут быть схожи с другими заболеваниями. К сожалению, из-за этих вводящих в заблуждение симптомов, а также из-за недостатка информации о NET, во многих случаях опухоль диагностируется на последней стадии, когда уже появились метастазы. Исследования показывают, что таковыми являются 46% от общего количества случаев NET. Из-за запоздалого диагноза люди умирают от этой болезни, хотя при ее выявлении и своевременном начале лечения у пациентов с NET возможность прожить долгую жизнь намного больше, чем, например, у пациентов с другим видом рака".
Так как NET может располагаться в разных органах, болезнь имеет разные характерные черты. У пациентов нередко бывают симптомы, которые могут казаться малозначительными и которым не многие придают особое значение - слабость, хронические боли в животе, кашель, расстройства стула, чувство тошноты или сытости и др. Между тем у некоторых пациентов с NET появляются симптомы, связанные с усиленным образованием гормонов - низкий уровень сахара в крови, усиленная потливость, покраснение, диарея, напоминающие астму симптомы, чихание, нарушения сердечной деятельности и др.
Специалисты рекомендуют обратить усиленное внимание на симптомы так называемого "красного флага" - возраст превышает 50 лет, симптомы сохраняются более месяца, жалобы начинаются незаметно, постепенно, у родственников были какие-нибудь онкологические заболевания, имеется необъяснимая потеря веса, лихорадка, боль в грудной клетке, кровянистые выделения из кишечника, кровь в слюне.
"Обследования, необходимые, чтобы удостовериться в диагнозе NET, зависят от места расположения опухоли и симптомов. Часто на ранней стадии NET выявляют случайно - при проведении общего обследования или, например, во время какой-нибудь операции. Обычно до постановки корректного диагноза NET проходит 5-7 лет, на протяжении которых пациент не получает лечения или его лечат неправильно. Исследования показывают, что только 27% пациентов получают правильный диагноз во время первого визита к врачу. Поэтому очень важно обращать внимание на свое самочувствие и в случае любых подозрений обращаться к своему врачу", - объясняет онколог и химиотерапевт Dr. Эва Вецвагаре. Врач призывает жителей заботиться о своем здоровье и регулярно проходить проверку здоровья у семейного врача, а также, получив письмо с приглашением, обязательно участвовать в оплачиваемых государством обследованиях или скрининге рака. При необходимости семейный врач для уточнения диагноза назначит необходимые обследования. Если имеются подозрения на NET, пациент поступит в центр NET (в Латвии лечение NET проводят в Клинической университетской больнице Паула Страдыня и в Рижской Восточной клинической университетской больнице), где он сможет получить план лечения, составленный командой мультидисциплинарных специалистов.