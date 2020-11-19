NET - годы без лечения из-за невозможности поставить правильный диагноз

Эти опухоли формируются в нейроэндокринных клетках организма, и их трудно диагностировать, поскольку симптомы могут быть похожи и на диабет, и на астму, и на многие другие часто встречающиеся заболевания. Поэтому пациенты нередко получают ошибочный диагноз и лечение. В Латвии эта болезнь каждый год выявляется всего у 30-40 человек, однако статистика показывает, что количество выявленных случаев должно достигать по крайней мере 200. Ежегодно в ноябре во многих странах мира отмечают международный день нейроэндокринных опухолей или NET, напоминая, что важную роль в спасении жизни людей играет также осведомленность о редких болезнях.

Как возникают нейроэндокринные опухоли?

NET образуется из нейроэндокринных клеток, которые в организме человека размещаются во всех тканях - в коже, легких, пищеварительном тракте, мозге и др. Чтобы организм человека мог полноценно функционировать, на протяжении всей жизни клетки тела должны делиться и размножаться. В какой-то момент в этом процессе деления может произойти сбой, с появлением "бракованных" клеток. Другие гены организма стараются исправить эту ошибочную клетку, но это не всегда удается. В результате накопления множества "бракованных" и мутировавших клеток, они начинают действовать бесконтрольно, и в теле человека образуется опухоль. Нейроэндокринные опухоли чаще всего локализуются в желудочно-кишечном тракте, поджелудочной железе и легких. Долгое время эти опухоли считали медленно прогрессирующими, доброкачественными опухолями, но в наше время стало понятно - эти образования нейроэндокринных клеток могут быть злокачественными и давать метастазы.

Не бывает двух одинаковых случаев NET, по этой причине символом болезни выбрана зебра - ведь полоски у каждой зебры тоже отличаются. 1

Отличается как потенциал злокачественности NET (они могут быть сравнительно доброкачественными, расти медленно и постепенно, не мешая другим соседним тканям и не вызывая симптомы), так и место нахождения в организме, а также клинические проявления. К сожалению, количество случаев NET в мире увеличивается - за последние 40 лет количество увеличилось в шесть раз.

Как диагностировать NET?

Онколог и химиотерапевт Клинической университетской больницы Паула Страдыня, председатель правления Латвийской Ассоциации онкологов химиотерапевтов Dr. Айя Гериня-Берзиня говорит: "Симптомы опухолей NET весьма неспецифические, они могут быть схожи с другими заболеваниями. К сожалению, из-за этих вводящих в заблуждение симптомов, а также из-за недостатка информации о NET, во многих случаях опухоль диагностируется на последней стадии, когда уже появились метастазы. Исследования показывают, что таковыми являются 46% от общего количества случаев NET. Из-за запоздалого диагноза люди умирают от этой болезни, хотя при ее выявлении и своевременном начале лечения у пациентов с NET возможность прожить долгую жизнь намного больше, чем, например, у пациентов с другим видом рака".