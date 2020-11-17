Ср, 18.11.2020
Единственный способ спастись от дрона - передвигаться быстро, 120 км/час или быстрее. Так, чтобы дрон не успел отслеживать. На такой скорости ездить по горным серпантинам опасно, и я не знаю, что сейчас опаснее - дрон-камикадзе или опасность аварии. Янис Вингрис из Нагорного Карабаха
Янис Вингрис из Нагорного Карабаха

Пропавшая женщина и ее дочь 2018 года рождения нашлись

Иллюстративное фото

ФОТО: LETA/Ivars Soikāns

Ранее пропавшая без вести Марта 1998 года рождения и ее несовершеннолетняя дочь Габриэль 2018 года рождения нашлись, сообщила Госполиция.

Ранее сообщалось, что молодая женщина вместе со своей дочерью в понедельник, 16 ноября, после 13:00 покинула место жительства в Лиепае, на ул. Пиладжу, и до сих не вернулась.

Полиция отмечает, что двое пропавших без вести целы и невредимы.

PAPILDINĀTS [18.11.2020; plkst. 09.35] Bezvēsts prombūtnē bijusī 1998. gadā dzimusī Marta Sudmale un viņas 2018. gadā...

Опубликовано Valsts policija meklē Вторник, 17 ноября 2020 г.

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