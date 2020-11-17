Пропавшая женщина и ее дочь 2018 года рождения нашлись

Ранее пропавшая без вести Марта 1998 года рождения и ее несовершеннолетняя дочь Габриэль 2018 года рождения нашлись, сообщила Госполиция.
Ранее сообщалось, что молодая женщина вместе со своей дочерью в понедельник, 16 ноября, после 13:00 покинула место жительства в Лиепае, на ул. Пиладжу, и до сих не вернулась.
Полиция отмечает, что двое пропавших без вести целы и невредимы.
PAPILDINĀTS [18.11.2020; plkst. 09.35] Bezvēsts prombūtnē bijusī 1998. gadā dzimusī Marta Sudmale un viņas 2018. gadā...Опубликовано Valsts policija meklē Вторник, 17 ноября 2020 г.