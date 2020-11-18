В Сочи двухлетней девочке зажало руку на эскалаторе. Очевидцы поспешили на помощь

16 ноября в российском торгово-развлекательном центре "МореМолл" в Сочи двухлетней девочке зажало руку на эскалаторе. На записях с камер видеонаблюдения видно, что ребенок подошел к краю эскалатора, который соединяет два этажа, споткнулся и упал, после чего рука попала в движущуюся ленту, сообщает "Медуза".
После случившегося диспетчер торгового центра остановил эскалатор, вызвал на место технических специалистов и скорую помощь. В это время неравнодушные очевидцы организовали самостоятельные действия по освобождению руки ребенка.
Очевидцы рассказали, что на помощь ребенку поспешили посетители магазина, продавцы и охранники: "Мужчины всеми силами пытались остановить ленту, чтобы вытащить руку ребенка".
В итоге руку девочки освободили. Она отделалась царапинами и легким испугом.