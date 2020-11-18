Ср, 18.11.2020
Единственный способ спастись от дрона - передвигаться быстро, 120 км/час или быстрее. Так, чтобы дрон не успел отслеживать. На такой скорости ездить по горным серпантинам опасно, и я не знаю, что сейчас опаснее - дрон-камикадзе или опасность аварии. Янис Вингрис из Нагорного Карабаха
Янис Вингрис из Нагорного Карабаха

В Сочи двухлетней девочке зажало руку на эскалаторе. Очевидцы поспешили на помощь

Иллюстративное фото

ФОТО: pixabay.com

16 ноября в российском торгово-развлекательном центре "МореМолл" в Сочи двухлетней девочке зажало руку на эскалаторе. На записях с камер видеонаблюдения видно, что ребенок подошел к краю эскалатора, который соединяет два этажа, споткнулся и упал, после чего рука попала в движущуюся ленту, сообщает "Медуза".

После случившегося диспетчер торгового центра остановил эскалатор, вызвал на место технических специалистов и скорую помощь. В это время неравнодушные очевидцы организовали самостоятельные действия по освобождению руки ребенка.

Очевидцы рассказали, что на помощь ребенку поспешили посетители магазина, продавцы и охранники: "Мужчины всеми силами пытались остановить ленту, чтобы вытащить руку ребенка".

Судя по записям очевидцев, несколько человек пытались освободить ребенка, другие прыгали на ленте эскалатора.

В итоге руку девочки освободили. Она отделалась царапинами и легким испугом.

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