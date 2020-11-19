Чт, 19.11.2020
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Янис Вингрис из Нагорного Карабаха

Фото, видео ⟩ В России из-за ледяного дождя без света остались больше 100 тысяч человек

ФОТО: pexels.com

Почти в 40 населенных пунктах Приморского края России из-за неблагоприятных погодных условий оказалось нарушено энергоснабжение, сообщает "Медуза" со ссылкой на информацию на сайте министерства энергетики РФ.

В ночь на четверг, 19 ноября в регионе прошел мокрый снег и ледяной дождь, сопровождавшийся также сильным ветром. В результате оказались повреждены многие объекты инфраструктуры региона, обледенели и обрушились линии электропередач, были повалены деревья.

Больше всего пострадали города Владивосток, Артем и еще более трех десятков населенных пунктов Надеждинского и Шкотовского районов - там проживают более 100 тысяч человек.

Кроме проблем с электричеством, местные жители жалуются также на отключение отопления и воды, интернета, сотовой связи и телевидения.

Стихия вызвала перебои в работе общественного транспорта, задержки авиа-, железнодорожного и водного сообщения.

Власти региона обратились к жителям с просьбой по возможности оставаться дома.

В одном из дворов во Владивостоке с крыши девятиэтажного дома на припаркованный автомобиль упала тяжелая бетонная плита. К счастью, водитель успел вовремя отскочить и не пострадал, но кадры выглядят впечатляюще.

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