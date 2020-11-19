Фото, видео ⟩ В России из-за ледяного дождя без света остались больше 100 тысяч человек

В ночь на четверг, 19 ноября в регионе прошел мокрый снег и ледяной дождь, сопровождавшийся также сильным ветром. В результате оказались повреждены многие объекты инфраструктуры региона, обледенели и обрушились линии электропередач, были повалены деревья.

Больше всего пострадали города Владивосток, Артем и еще более трех десятков населенных пунктов Надеждинского и Шкотовского районов - там проживают более 100 тысяч человек.

Кроме проблем с электричеством, местные жители жалуются также на отключение отопления и воды, интернета, сотовой связи и телевидения.

Стихия вызвала перебои в работе общественного транспорта, задержки авиа-, железнодорожного и водного сообщения.

Власти региона обратились к жителям с просьбой по возможности оставаться дома.