Паргев Мартиросян - архиепископ непризнанной во всем мире Республики Арцах. Он родился и вырос в Азербайджане, герой первой нагорно-карабахской войны. У архиепископа есть черный пояс по карате, он также является почетным президентом Федерации сетокан карате.

- Вы - важный религиозный деятель в Арцахе и Армении, а также обладатель награды героя первой карабахской войны. Когда происходили бои за Шушу, вы благословляли солдат перед битвами. Кроме того, вы были первым пастором, проводившим молитвы в соборе Святого Христа Всеспасителя после резни в Шуше в 1920 году. Как вы думаете, какова роль религии в этой войне?

- Это не религиозная война.

Вы знаете, что в 1921 году Сталин решил подарить только что образованной Азербайджанской Республике три исторические армянские провинции -

Арцах, Нахичевань и Утик, откуда я родом. В Нахичевани они избавились от всех армян. Именно этим они и хотели заниматься здесь, в Арцахе. Наши люди сказали: все, хватит. Мы будем бороться за наши основные права. Мы - автономный регион, мы хотим жить здесь как армяне, мы хотим знать нашу историю, свой язык и хотим, чтобы наши церкви были открыты. Наши церкви были разрушены в 1930-е годы. В 1989 году нам удалось открыть нашу историческую епархию. Москва разрешила, а не Баку. В 1988 году они убили много армян в Сумгаите, Гяндже, а в 1990-м - в Баку. А в 1991 году начали против нас войну. Сейчас идет третья война, но с большой разницей, в эту войну вовлечена могущественная Турция. С истребителями F-16, ракетами и беспилотниками, спецназом численностью в 1200 человек и четырьмя тысячами международных террористов. Мы видели людей из Сирии, Ливии, Афганистана, Пакистана. Мы видели черных у Шуши.

Степанакертский собор ФОТО: Jānis Vingris

- Почему Сталин сделал такой подарок Азербайджану?

- Потому что у них были хорошие отношения с Турцией и он пытался использовать элементы ислама для колонизации. Турция пообещала, что если Россия или Советский Союз даст им деньги и оружие, то они произведут новую коммунистическую революцию. Но это была большая ложь. Они использовали это оружие и деньги против греков и попрощались с коммунистами. При этом Азербайджану, недавно созданной исламистской республике, вернули три армянские провинции и две - Турции. То же самое произошло в Крыму - Хрущев хотел подарить Украине Крым в 1956 году. В свою очередь, он надеялся, что украинские коммунисты помогут ему стать генеральным секретарем.

- Почему Турция вовлечена в войну?

- Для Турции это соперничество с Россией. Кто будет править на Южном Кавказе - Россия или Турция?

У президента Турции Эрдогана большая мечта - он хочет основать новую Османскую империю от Турции через Южный и Северный Кавказ до Средней Азии, Китая, где живут уйгуры.

Это его мечта. И на этом перекрестке армяне и Карабах. Они хотят провести новый геноцид - очистить от нас эту территорию.

Они пытаются использовать религию как повод для сбора боевиков со всех исламистских стран. Но они прекрасно знают, что это не религиозная война. У нас много армянских общин в исламских странах - Египте, Иордании, Объединенных Арабских Эмиратах, Сирии, Ираке, Ливане, Иране, и они живут там в хороших отношениях с исламскими религиозными лидерами. У нас нет проблем с мусульманством. Вот почему я говорю, что это не религиозная война.

- Простите за циничный вопрос, но похоже, что армяне проиграют Карабах. Как думаете, есть еще надежды?

- Мы здесь, и мы будем бороться за нашу землю и нашу свободу.