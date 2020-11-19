Британка с Covid-19 родила двойняшек, будучи в коме

Как сообщает издание, это произошло еще в апреле, однако за пределами Соединенного Королевства об этом случае стало известно лишь сейчас.

Женщина пробыла в коме 4 недели и вышла из нее через 16 дней после кесарева сечения.

Мальчик и девочка родились преждевременно - на 26-й неделе беременности. Их вес был 850 и 770 граммов соответственно. Оба здоровы, но их выписали после почти четырехмесячного пребывания в больнице.

Как пишет УНИАН, в больницу с диагнозом "коронавирус" Укэ Перпечуал попала, будучи уже на 6-м месяце беременности. У женщины были тяжелые симптомы заболевания, из-за чего пришлось вводить ее в состояние искусственной комы. Пока роженица находилась без сознания, медики провели кесарево сечение.