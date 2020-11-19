Чт, 19.11.2020
Если латвийская полиция остановит машину и выяснится, что ты латвиец и по документам живешь в Латвии, получишь штраф. Поэтому я прописался у друзей, которые живут в Валге. Теперь полиция ничего со мной поделать не может. По документам я - житель Эстонии. живущий в Валке Дзинтарс
живущий в Валке Дзинтарс

Британка с Covid-19 родила двойняшек, будучи в коме

Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

В Великобритании женщина, которая заболела Covid-19 и впала в кому, родила двойняшек. Об этом сообщает Deutche Welle. 

Как сообщает издание, это произошло еще в апреле, однако за пределами Соединенного Королевства об этом случае стало известно лишь сейчас.

Женщина пробыла в коме 4 недели и вышла из нее через 16 дней после кесарева сечения.

Мальчик и девочка родились преждевременно - на 26-й неделе беременности. Их вес был 850 и 770 граммов соответственно. Оба здоровы, но их выписали после почти четырехмесячного пребывания в больнице.   

Как пишет УНИАН, в больницу с диагнозом "коронавирус" Укэ Перпечуал попала, будучи уже на 6-м месяце беременности. У женщины были тяжелые симптомы заболевания, из-за чего пришлось вводить ее в состояние искусственной комы. Пока роженица находилась без сознания, медики провели кесарево сечение. 

Сама мама двойняшек призналась, что, когда очнулась, испугалась, что дети не выжили. В настоящее время Укэ благодарна врачам.

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