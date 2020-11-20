Торговля людьми и отмывание денег: на кондитерском предприятии в Латгалии задержали преступников

Как сообщили в Государственной полиции, от одного из иностранных посольств была получена информация о том, что несколько работников этого латгальского предприятия сообщили о принудительном труде. На основе этого сообщения в апреле управление по борьбе с организованной преступностью начало уголовный процесс о торговле людьми, совершенном организованной группой, легализации нажитых преступным путем средств и умышленном причинении легких телесных повреждений.

В ходе расследования было установлено, что на кондитерском предприятия, используя их уязвимое положение, длительно эксплуатировались граждане третьих стран, им не выплачивалась полностью зарплата, в результате чего у них возникли большие долги. У работников забрали паспорта, к ним применялись физическое насилие и угрозы высылки из страны в случае, если они не будут выполнять все требования преступной группировки.

10 ноября полиция провела обыски и задержания в Яунелгавском крае, Ливаны, Айзкраукле, Даугавпилсе и Кекаве. В целом обыск проведен на 22 объектах, изъяты наличные деньги на сумму около 150 000 евро, драгоценности, боеприпасы и другие предметы. 7

В тот же день полиция задержала трех членов организованной преступной группы, которые подозреваются в этих преступлениях - лидера группы и владельца предприятия 1955 г. рожд. и мужчин 1974 и 1986 г. рожд.

Как сообщили в полиции, лидер группы - известный в криминальных кругах Латгале человек, у которого имеются обширные связи и в политических кругах региона. Он уже ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов за различные преступления - уклонение от уплаты налогов, загрязнение окружающей среды и др.

Лидер группы арестован, к остальным применена мера пресечения в виде ареста с возможностью освобождения под залог. Как стало известно агентству LETA, лидер группы Язепс Зукулс 1955 г. рожд. по решению суда Видземского предместья Риги был арестован 11 ноября и в настоящее время это решение обжаловано в Рижском окружном суде.

Госполиция просит откликнуться всех, кто мог стать жертвами торговли людьми, работая в подчинении упомянутых лиц, а также отозваться всех, у кого есть полезная для расследования информация.