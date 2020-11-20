Звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон запустила марку секс-игрушек

Звезда "50 оттенков серого", актриса Дакота Джонсон сообщила о своем новом проекте - бренде Maude. Актриса станет не только креативным директором, но и главным инвестором бренда, который специализируется на производстве интим-товаров.
Бестселлер марки Maude - вибратор Vibe и во время пандемии его заказали более 20 000 человек. Короче говоря, сейчас он распродан!
"Сексуальное благополучие - это базовое право человека. Я искренне рада присоединиться к команде, надеюсь, что мне удастся интегрировать инициативы, связанные с сексуальным просвещением и устойчивым развитием, предлагая красивые и качественные продукты для сексуального здоровья, доступные для всех людей", - заявила Джонсон.
В интервью по случаю запуска актриса также упомянула, что таким образом она планирует бороться со стигматизацией сексуального здоровья.
В ассортименте марки есть не только секс-игрушки, но и органические презервативы, масла, свечи, смели для ванны и персонализированные лубриканты.