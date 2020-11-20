Звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон запустила марку секс-игрушек

Бестселлер марки Maude - вибратор Vibe и во время пандемии его заказали более 20 000 человек. Короче говоря, сейчас он распродан!

"Сексуальное благополучие - это базовое право человека. Я искренне рада присоединиться к команде, надеюсь, что мне удастся интегрировать инициативы, связанные с сексуальным просвещением и устойчивым развитием, предлагая красивые и качественные продукты для сексуального здоровья, доступные для всех людей", - заявила Джонсон.

В интервью по случаю запуска актриса также упомянула, что таким образом она планирует бороться со стигматизацией сексуального здоровья.