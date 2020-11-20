Собираешься в Эстонию? Учти, там появятся новые дорожные знаки

На этой неделе в Эстонии Министерство экономики и коммуникаций отправило на согласование проект постановления министра, которым будет изменено значение некоторых дорожных знаков и появятся пять новых, пишет Rus.Postimees.
Появление новых дорожных знаков продиктовала сама жизнь, поскольку легкие средства передвижения стали реальностью, а требования по защите окружающей среды не позволяют срубать ветки с деревьев, стоящих на обочинах дорог и мешающих движению.
Большая часть постановления связана с одобренными в конце октября в Рийгикогу поправками к Закону о дорожном движении, которыми парламент ввел правила дорожного движения для самокатчиков. Поскольку в последние годы самокатов на дороги вышло очень много, Закон о дорожном движении начал отстал от времени и было необходимо узаконить дорожные правила для новых видов транспорта.
После внесения поправок в Закон о дорожном движении в использование будет принята новая категория легковых автомобилей - легкое персональное средство передвижения, которое охватывает предназначенные для перевозки человека, движущиеся при помощи электричества средства, например, электрические самокаты, электрорулы, средства, для движения которых необходимо держать равновесие и прочие средства, не имеющие сидячего места. Согласно закону, легкое персональное средство передвижения теперь сможет ездить, прежде всего, в предназначенной для пешеходов и велосипедистов среде, а в качестве исключения и по проезжей части.
Для электросамокатов новых дорожных знаков все же не придумали. Все водители легких транспортных средств в будущем и дальше должны будут руководствоваться знаками, предназначенными для велосипедистов. Однако постановлением министра экономики нужно изменить значения всех, предназначенных для велосипедистов знаков, и определить, что помимо велосипедистов они действительны для тех, кто перемещается на персональном легком транспортном средстве. Важно знать, что равные для велосипедистов условия действуют только для тех водителей легких транспортных средств, которые ездят со скоростью до 25 километров в час.
На арендных самокатах имеются ограничители скорости, но продаются и такие электросамокаты, которые ездят со скоростью 70 километров в час и даже быстрее. На таких самокатах можно ездить по велосипедным дорожкам только со скоростью до 25 километров в час. Постановление министра при необходимости позволяет хозяину дороги запретить самокатам ездить на определенных отрезках дороги. Для этого нужно заодно запретить и движение на велосипедах.
Департамент шоссейных дорог отправил законопроект, меняющий значение дорожных знаков, на согласование в Министерство внутренних дел и Эстонскому союзу городов и волостей. По плану, новые знаки начнут действовать с 1 января будущего года.