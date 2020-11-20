Советская загадка: зачем под обои раньше клеили газеты?

Ремонтируя квартиру в одном из старинных проектов, часто можно обнаружить под обоями приклеенные к стенам газеты. И до советской оккупации, и в советские годы газеты использовались не только для чтения, но и для мытья окон, в качестве туалетной бумаги и при обновлении интерьера.
Сегодня на полках магазинов можно найти огромное количество товаров, которые способны облегчить процесс ремонта и предотвратить повреждение отделочных материалов из-за температуры и влажности.
В то время стены покрывали грубой штукатуркой, которую неопытным мастерам было сложно выровнять. Неровные стены прятали под обоями, но иногда рисунок на обоях только подчеркивал шероховатости и другие недостатки.
Кроме того, раньше не было качественного клея для обоев, который обеспечивал бы прочную склейку между обоями и стеной. В некоторых домах обои клеили при помощи старого доброго клейстера, который готовили из картофельного крахмала и воды.
Еще одним немаловажным фактором, усложнявшим ремонт комнаты в советские годы, был материал обоев - тогда они были тонкими, однослойными и легко портились.
Для устранения этих недостатков на помощь пришли газеты - сегодня их можно даже приравнять к современной грунтовке, которая служит основой для окраски стен. Газетная бумага была достаточно плотной и отлично подходила для выравнивания стен, позволяя людям лучше манипулировать и сглаживать неровности, например, вставляя несколько слоев газеты в более глубокие впадины.
Поскольку газеты сделаны из бумаги, на них гораздо легче было наклеить обои и клей на этой поверхности держался намного прочнее, чем на голой штукатурке. В конечном итоге газеты обеспечивали защиту от влаги и деформации гипсовой поверхности - газетная основа практически "сцепляла" обои, благодаря чему они служили гораздо дольше.