В России мужчину зарезали после того, как он сделал людям замечание из-за отсутствия маски

Тело 53-летнего мужчины с ножевым ранением было обнаружено вечером 17 ноября. На следующий день по подозрению в его убийстве задержали двух уроженцев Оренбургской области - 40-летнего мужчину и 34-летнюю женщину.

Мужчина ранее был судим за оборот наркотиков и причинение тяжкого вреда здоровью.

Незадолго до убийства между подозреваемыми и убитым произошел конфликт в маршрутном автобусе. В полиции сообщили, что мужчина сделал замечание паре из-за того, что они ехали без масок. Возникла словесная перепалка, которая переросла в драку и продолжилась на улице.