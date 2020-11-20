Пт, 20.11.2020
Большинство русскоязычных жителей Латвии по своим взглядам являются европейцами, так себя и воспринимают, они тесно привязаны к родной стране, но категорически не желают менять свою идентичность, дорожат русской культурой и языком. Из исследования, организованного онлайн-журналом "Спектр"
Из исследования, организованного онлайн-журналом "Спектр"

В России мужчину зарезали после того, как он сделал людям замечание из-за отсутствия маски

Иллюстративное фото

ФОТО: pexels.com

Житель Мурино, пригорода Санкт-Петербурга, был убит после конфликта в маршрутке из-за медицинской маски, пишет "Медуза" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Ленинградской области. 

Тело 53-летнего мужчины с ножевым ранением было обнаружено вечером 17 ноября. На следующий день по подозрению в его убийстве задержали двух уроженцев Оренбургской области - 40-летнего мужчину и 34-летнюю женщину.

Мужчина ранее был судим за оборот наркотиков и причинение тяжкого вреда здоровью. 

Незадолго до убийства между подозреваемыми и убитым произошел конфликт в маршрутном автобусе. В полиции сообщили, что мужчина сделал замечание паре из-за того, что они ехали без масок. Возникла словесная перепалка, которая переросла в драку и продолжилась на улице. 

Напомним, что это не первый подобный случай, когда просьба надеть маску приводит к конфликту в транспорте. В октябре житель Новгорода выстрелил из травматического пистолета в мужчину, который попросил его надеть маску или выйти из автобуса.

Последние новости

НАВЕРХ
Back