Ринкевич включил еще 26 граждан Беларуси в список нежелательных для Латвии лиц

Такие же меры координировано предприняли МИД Литвы и Эстонии.

Запрет введен в отношении представителей правительства Беларуси, ряда должностных лиц из структур внутренних дел и юстиции, профсоюзов и государственных пропагандистских СМИ.

В список нежелательных для Латвии лиц вошли Сергей Ковальчук, Игорь Луцкий, Михаил Портной, Роман Кот, Дмитрий Стрибулевич, Вячеслав Сулковский, Евгений Вайцехович, Дмитрий Шинкаревич, Юрий Страховец, Дмитрий Юнкевич, Максим Кишкович, Сергей Хорт, Николай Карпенков, Мария Мазуркевич, Людмила Дей, Вадим Денисенко, Владимир Базанов, Григорий Азаренок, Дмитрий Жук, Василий Дементей, Елена Некрасова, Михаил Орда, Елена Манкевич, Николай Матюкевич, Анна Варфоломеева и Владимир Перцов.

По данным МИД, указанные лица участвовали в организации и поддержке фальсификации президентских выборов в Беларуси, которые прошли 9 августа 2020 года, а также поддержке насильственного подавления последующих мирных акций протеста.

Эти люди включены в список нежелательных для Латвии лиц в дополнение к двум лицам, которым въезд был запрещен с 16 ноября.

Как сообщалось, ранее Ринкевич в связи с репрессиями против протестующих включил в список нежелательных для Латвии лиц председателя Белорусской хоккейной федерации Дмитрия Баскова и чемпиона мира по тайскому боксу и кикбоксингу Дмитрия Шакуту.