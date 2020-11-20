Самоизоляция обязательна по возвращении из всех стран Европы, кроме одной

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) не изменил свои правила, и самоизоляция по-прежнему требуется при въезде из стран, в которых 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 на 100 000 населения превышает 50 случаев.
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Следовательно, без самоизоляции можно приезжать только из Ватикана, хотя и это невозможно, ввиду того, что нет прямых рейсов из этой страны.
Также стало известно, что международные пассажирские перевозки впредь запрещены в две страны - Андорру, Люксембург, а также другие страны, не входящие в Европейский Союз (ЕС) и не включенные в перечень SPKC.
Специалисты SPKC рекомендуют тщательно обдумать необходимость выезда за границу и оценить риски для здоровья, не подвергая риску заражения себя и близких.