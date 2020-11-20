Самоизоляция обязательна по возвращении из всех стран Европы, кроме одной

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Следовательно, без самоизоляции можно приезжать только из Ватикана, хотя и это невозможно, ввиду того, что нет прямых рейсов из этой страны.

Также стало известно, что международные пассажирские перевозки впредь запрещены в две страны - Андорру, Люксембург, а также другие страны, не входящие в Европейский Союз (ЕС) и не включенные в перечень SPKC.

Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 в Латвии за 14 дней на 100 000 населения достиг 239,7, неделю назад он составлял 207,6.