Пт, 20.11.2020
В одном из бомбоубежищ женщина устроила себе постель на сдвинутых скамейках. Это третья война в ее жизни, и трое ее сыновей сейчас воюют на фронте. Она извиняется за то, что ей нечем нас угостить. Янис Вингрис из Нагорного Карабаха
Янис Вингрис из Нагорного Карабаха

Самоизоляция обязательна по возвращении из всех стран Европы, кроме одной

Автоматическая система проверки в Рижском аэропорту

ФОТО: Publicitātes foto

​Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) не изменил свои правила, и самоизоляция по-прежнему требуется при въезде из стран, в которых 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 на 100 000 населения превышает 50 случаев. 

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Следовательно, без самоизоляции можно приезжать только из Ватикана, хотя и это невозможно, ввиду того, что нет прямых рейсов из этой страны.

Также стало известно, что международные пассажирские перевозки впредь запрещены в две страны - Андорру, Люксембург, а также другие страны, не входящие в Европейский Союз (ЕС) и не включенные в перечень SPKC.

Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 в Латвии за 14 дней на 100 000 населения достиг 239,7, неделю назад он составлял 207,6.

Специалисты SPKC рекомендуют тщательно обдумать необходимость выезда за границу и оценить риски для здоровья, не подвергая риску заражения себя и близких.

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