В России нашли первоклассника, пропавшего два месяца назад. Его удерживали в 25 километрах от дома

Мальчик жил в деревне Горки Камешковского района. Как пишет Русская служба BBC, после исчезновения мальчика искали почти три тысячи человек - военные, полицейские, спасатели и волонтеры.

Было даже возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего", а в четверг, 19 ноября, Следственный комитет РФ сообщил, что мальчик найден живым в деревне Макариха того же Камешковского района.

По данным следствия, похитителем оказался мужчина 1994 года рождения. У задержанного диагностировано психическое заболевание. Он вел замкнутый образ жизни и не выпускал мальчика на улицу. В рамках допроса он рассказал, что мальчик находился в подвале его частного дома, где играл в ноутбук.

"Врачи сказали, что у сына все хорошо. Здоров, вес не потерял, нормальный ребенок, бросился нам на шею, сел на папу с мамой, счастливый ребенок", - рассказал агентству ТАСС отец ребенка. Савелий - младший из четырех сыновей в семье, отмечает "Медуза".

Как удалось обнаружить ребенка?

Найти пропавшего ребенка российским полицейским помог Интерпол.

"По каналам Интерпола в МВД России поступила информация о публикациях в теневом сегменте сети Интернет. В них сообщалось о мужчине, который удерживает у себя дома маленького мальчика. В ходе проведенных мероприятий эти сведения нашли подтверждение", - рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.