Больницы Эстонии переходят на экстренный режим и увеличивают количество койко-мест

На повышенный уровень готовности к приему больных с Covid-19 переходят центральные и региональные больницы, также количество коек будет увеличено в больницах Нарвы, Раквере, Тарту, Пярну и Хийумаа.

В общей сложности на следующей неделе будет развернуто 265 коек в стационаре и 34 койки в интенсиве, при том, что в настоящее время для лечения больных с коронавирусом имеется 185 мест в общих палатах и 32 - в отделении интенсивной терапии.

"Прогнозы такие, что у нас к началу декабря на больничном лечении будут находиться около 200 человек, а возможно, что и больше - некоторые прогнозы говорят о 250 - так что мы готовимся к дополнительной эскалации при необходимости", - рассказывает медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов.

На лечение одного больного с Covid-19, говорит Попов, необходимо в три раза больше ресурсов и медперсонала, чем при лечении других заболеваний,