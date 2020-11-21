Из-за роста числа инфицированных коронавирусом больницы Эстонии переходят на экстренный режим и увеличивают количество койко-мест в общих палатах и интенсиве, сообщает Rus.Postimees со ссылкой на Rus.ERR, добавляя, что по мере увеличения количества инфицированных будет уменьшаться плановое лечение, а в случае обострения хронических заболеваний жители страны могут обратиться в отделение экстренной медицины.
На повышенный уровень готовности к приему больных с Covid-19 переходят центральные и региональные больницы, также количество коек будет увеличено в больницах Нарвы, Раквере, Тарту, Пярну и Хийумаа.
В общей сложности на следующей неделе будет развернуто 265 коек в стационаре и 34 койки в интенсиве, при том, что в настоящее время для лечения больных с коронавирусом имеется 185 мест в общих палатах и 32 - в отделении интенсивной терапии.
"Прогнозы такие, что у нас к началу декабря на больничном лечении будут находиться около 200 человек, а возможно, что и больше - некоторые прогнозы говорят о 250 - так что мы готовимся к дополнительной эскалации при необходимости", - рассказывает медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов.
поэтому больницы готовятся к уменьшению объемов планового лечения. Больничная система Эстонии насчитывает свыше 5000 больничных коек. Все они будут задействованы, если того потребует ситуация.