К середине декабря в Берлине откроют шесть крупных центров вакцинации

В центрах будут работать врачи и медсестры, а также помощники престарелых, представители пожарных, Красного Креста, различных гуманитарных и добровольных организаций.

Руководитель проекта Альбрехт Бремме заявил, что, в связи с данными Берлинского сената, сначала вакцинами должны быть обеспечены около 400 000 человек - пожилое население города, а также персонал больниц.

В Центрах массовой вакцинации, которые будут находиться в Терминале C бывшего аэропорта Тегель, Выставочном зале №11, Велодроме в Панкове, Темпельхофе, Трептов-Кепеник Арена и Ледовом дворце Эрика Гессе ежедневно вакцинами можно будет обеспечивать примерно 20 000 человек.

По данным Европейской комиссии, первая партия вакцин может быть доступна в Европейском союзе во второй половине декабря. Это вакцина BioNTech & Pfizer против Covid-19, которая производится в Бельгии и на трех заводах в США. Эта вакцина может храниться при -80° C, но до пяти дней - и в обычном холодильнике .

Глава компании из Майнца Угур Шахин также прогнозирует, что при самом оптимистичном для Европы сценарии вакцина может быть доступна уже во второй половине декабря. По его словам, тот факт, что вакцина показывает эффективность в 94% также у людей старше 65 лет, является очень положительным.

"Сейчас очень важно, чтобы к следующей зиме как можно больше людей в северном полушарии нашей планеты получили иммунизацию. 2

Доступность вакцин в следующие 9 месяцев будет очень ограничена, поэтому мы с нетерпением ждем каждого производителя, который прошел все тесты и создал эффективную вакцину".