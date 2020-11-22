Covid-19 и вредные привычки: во вторую волну латвийцы стали больше пить и курить

Из этих 10% респондентов 3% заявили, что стали употреблять алкоголь намного чаще, а 7% - немного чаще.

Однако этот показатель все же ниже, чем в апреле этого года, когда на аналогичный вопрос утвердительно ответили 16% респондентов.

По результатам опроса, 56% респондентов этой осенью не заметили изменений в своем потреблении алкоголя, 11% употребляют алкоголь меньше обычного, а 22% не употребляют алкоголь совсем.

В то же время часть жителей стала больше курить. Во время предыдущего опроса, проведенного в апреле, 6% респондентов заявили, что в период пандемии Covid-19 стали больше курить, а осенью такой ответ дали уже 8% респондентов. 3

Затянувшийся кризис Covid-19 и новые условия жизни в условиях пандемии - серьезное испытание не только для физического, но и для психического и эмоционального благополучия. Все чаще эксперты в контексте Covid-19 упоминают именно проблемы с психическим здоровьем, которые заставляют людей искать способы расслабиться и на время забыть о проблемах.

Это также подтверждает нарколог-психотерапевт Илзе Максима, которая указывает, что в случае длительного стресса есть два варианта развития событий: человек может адаптироваться и научиться жить в долгосрочной стрессовой ситуации, обретя душевное равновесие, или может не справиться с ней и опрометчиво выбрать то, что помогает только в краткосрочной перспективе. Таким "краткосрочным решением" может быть алкоголь, никотин, успокоительные, наркотики, социальные сети, азартные игры и другие процессы, вызывающие привыкание.

Она пояснила, что во время кризиса особенно важно опираться на критическое мышление и проверенные источники информации, а также отслеживать свои приоритеты и баланс психического здоровья.

"Если вы плохо себя чувствуете, алкоголь или сигарета - определенно не единственные способы себе помочь и расслабиться", 3

- говорит специалист, вместо этого рекомендуя заниматься хобби, спортом, общаться с семьей.