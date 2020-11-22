Границы снова откроют? Европарламент намерен призвать к реактивации Шенгенской зоны

По сообщению офиса Европарламента в Латвии, депутаты Европарламента намерены подчеркнуть в резолюции, что

ограничение свободы передвижения во время пандемии не должно становиться нормой. 26

В понедельник ЕП должен принять резолюцию, призывающую "быстро и в полном объеме возобновить" функционирование Шенгенской зоны. В проекте резолюции говорится, что страны должны соблюдать Шенгенские правила и законодательство, а также избегать фрагментарного подхода.

Текст резолюции указывает на негативные последствия закрытия внутренних границ ЕС для жителей приграничных районов и тех, кто работает за рубежом, а также для студентов и семей, члены которых проживают в разных странах.

Депутаты Европарламента также будут призывать к лучшей координации и сотрудничеству, совместимости между приложениями для отслеживания вирусов и доступу к надежной, актуальной, многоязычной информации об ограничениях на поездки и мерах безопасности по всему ЕС.