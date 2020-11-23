В возрасте 37 лет скончался один из основателей Ice Bucket Challenge Патрик Куинн

"Мы всегда будем помнить его за вдохновение и мужество в его неустанной борьбе с болезнью", 1

- сказано в публикации.

История Ice Bucket Challenge

В марте 2013 года Куинну диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС). Именно после этого мужчина решил привлечь внимание к этой болезни.

Спустя год он вместе с Питом Фрейтсом запустил Ice Bucket Challenge, который в общей сложности помог собрать более 220 миллионов долларов по всему миру. Средства были направлены на исследования по борьбе с БАС.

Второй основатель флешмоба Пит Фрейтс умер в декабре 2019 года. Ему было 34 года.

Суть челленджа

Всем его участникам нужно было облиться ведром ледяной воды, а затем перечислить 10 долларов в фонд ALS Association. Эстафету передавали трем людям. Тот, кто отказывался участвовать - жертвовал 100 долларов. Акцию поддержали многие публичные лица: от Билла Гейтса до Барака Обамы.