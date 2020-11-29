Фамилия матери в протест отцу и карьера певицы: дочь "Мистера Бина" - Лили

Интернет уже давно полон шуток на тему того, как же выглядит дочь знаменитого Мистера Бина - Роуэна Аткинсона, - однако все еще есть те, кто не знает, какой красоткой она выросла.
Семья
В первом браке с гримершей телеканала BBC Санэтре Сэстри актер Роуэн Аткинсон прожил 24 года. В браке у них родились двое детей - Бен и Лили. В 2014 году Аткинсон подал на развод и стал встречаться с комиком Луизой Форд. Спустя три года - в 2017-м - в возрасте 62 лет актер стал отцом в третий раз. Девочке дали имя Исла.
Лили Грейс Аткинсон появилась на свет в 1995 году. Она никогда не скрывалась от общественности и СМИ: у нее были профили в социальных сетях. Девушка, как и большинство пользователей, делилась фотографиями и историями из своей жизни. Однако все поменялось после расставания родителей - Лили удалила все аккаунты и взяла фамилию матери - Сэстри. В чем дело, она никогда не объясняла, но журналисты считают, что звездная дочка встала на сторону мамы.
Однако, по сообщениям СМИ, в 2018 году Лили сопровождала отца во время премьеры фильма "Агент Джонни Инглиш 3.0", что может говорить о том, что в отношениях между ними все же наступило потепление.
Карьера
Лили не скрывает, что не чувствует никакого интереса к актерскому мастерству, хотя она и пробовала себя в качестве актрисы в фильмах с отцом - таких как "Мистер Бин на отдыхе", "Джонни Инглиш" и "Зубная фея".
Последнее, что известно о дочери Аткинсона, так это то, что она выступает в лондонском кабаре в качестве певицы.
Девушка признавалась, что нашла свое призвание в другом: с 14 лет она сама пишет стихи и музыку.
Что касается личной жизни, то Лили тщательно ее скрывает. В Сети можно найти снимки Сэстри с парнями, но сказать, кто они - трудно. Согласно последним сообщениям СМИ, Лили пока одинока.