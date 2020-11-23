Пн, 23.11.2020
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  • Даугавпилс: Covid-19 заразились бездомные - клиенты вытрезвителя. Возможна принудительная изоляция

Даугавпилс: Covid-19 заразились бездомные - клиенты вытрезвителя. Возможна принудительная изоляция

Даугавпилсская больница

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

В Даугавпилсе Covid-19 заразились люди без определенного места жительства, которые являются постоянными пациентами палаты вытрезвления и детоксикации местной больницы.

Эти люди по понятным причинам не могут соблюдать самоизоляцию, тем самым создавая риск для других жителей города, поэтому принято решение изолировать их в отдельных блоках больницы, сообщила специалист по общественным отношениям Даугавпилсской больницы Наталья Быковская.

Она добавила, что эти пациенты не соблюдают правил распорядка в больнице и самовольно уходят из нее, а затем вновь поступают в больницу для снятия состояния острой интоксикации, тем самым создавая дополнительную нагрузку для персонала и муниципальной полиции, поэтому принято решение изолировать их до получения двух отрицательных тестов на коронавирус.

В случае, если пациент не даст личного согласия на изоляцию, он будет изолирован принудительно, что предусмотрено законом об эпидемиологической безопасности.

Быковская сообщила, что в настоящее время в Даугавпилсской больнице находятся 47 пациентов с Covid-19, в том числе семеро - в тяжелом состоянии.

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