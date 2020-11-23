В Нагорном Карабахе в результате взрыва мины пострадал российский миротворец

Согласно информации Минобороны России, в результате взрыва также погиб азербайджанский военный, а ранения получили четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха.

Взрыв мины произошел, "когда совместная группа по обмену телами погибших вела поиски в Тертерском районе", пишет РИА "Новости".

"Медуза" напоминает, что РФ направила в Нагорный Карабах почти две тысячи миротворцев. Они будут находиться на линии соприкосновения армянских и азербайджанских сил.