В Нагорном Карабахе в результате взрыва мины пострадал российский миротворец

В селе Мадагиз Тертерского района Нагорного Карабаха в результате взрыва мины ранения получил российский миротворец, сообщает "Интерфакс".
Согласно информации Минобороны России, в результате взрыва также погиб азербайджанский военный, а ранения получили четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха.
Взрыв мины произошел, "когда совместная группа по обмену телами погибших вела поиски в Тертерском районе", пишет РИА "Новости".
"Медуза" напоминает, что РФ направила в Нагорный Карабах почти две тысячи миротворцев. Они будут находиться на линии соприкосновения армянских и азербайджанских сил.
В задачи группы входит и охрана Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.