Пн, 23.11.2020
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Илзе Винькеле, министр здравоохранения

В Нагорном Карабахе в результате взрыва мины пострадал российский миротворец

Разрушения в Нагорном Карабахе. Иллюстративное фото

ФОТО: Retuers/ScanPix

В селе Мадагиз Тертерского района Нагорного Карабаха в результате взрыва мины ранения получил российский миротворец, сообщает "Интерфакс".

Согласно информации Минобороны России, в результате взрыва также погиб азербайджанский военный, а ранения получили четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха.

Взрыв мины произошел, "когда совместная группа по обмену телами погибших вела поиски в Тертерском районе", пишет РИА "Новости".

"Медуза" напоминает, что РФ направила в Нагорный Карабах почти две тысячи миротворцев. Они будут находиться на линии соприкосновения армянских и азербайджанских сил.

В задачи группы входит и охрана Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.

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