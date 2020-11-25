Министр внутренних дел Гиргенс голосовал против новых ограничений

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс вчера на заседании правительства голосовал против введения новых ограничений в борьбе с Covid-19. Об этом он пишет в Facebook.
Как пояснил Гиргенс, с момента объявления чрезвычайного положения прошло меньше месяца, а эпидемиологи говорят об уменьшении темпов роста заболеваемости, поэтому непонятно, почему правительство вводит новые противоэпидемические меры и "снова линейно, по периметру", а не целенаправленно для конкретных сфер, мест, людей.
Министр подчеркивает, что отрасли готовы были выступить со своими предложениями о дополнительных мерах, которые вводились бы без запретов и значительных ограничений на их работу.
"Я считаю, что мы не должны совместно создавать армию безработных, потому что вирус не исчезнет в ближайшее время. Мы не можем принимать решения и оставлять в простое предприятия и их работников, которые, хотя и в ограниченной степени, могут продолжать работать в соответствии с требованиями эпидемиологической безопасности.
Меня беспокоит, что в первую очередь принимаются решения об ограничениях, а механизмы поддержки недоступны или все еще обсуждаются, и не все будут соответствовать критериям получения поддержки",
- заявил Гиргенс.
Также ему непонятно, почему нужно вводить удаленную учебу в самоуправлениях, где очаги заболевания не связаны со школами.
"Кроме того, необходимо задаться вопросом, в интересах ли государства способствовать теневой экономике и нелегальной работе отраслей, скрываясь от правоохранительных органов за закрытыми дверями в квартирах и частных домах, не платя налоги и не способствуя распространению вируса", - добавил Гиргенс.