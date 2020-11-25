Ср, 25.11.2020
Я призываю всех родителей Латвии уделять больше внимания своим детям, особенно тем, кто учится дома. Михаил Папсуевич, руководитель Государственной службы пробации
Михаил Папсуевич, руководитель Государственной службы пробации

Министр внутренних дел Гиргенс голосовал против новых ограничений

Сандис Гиргенс

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс вчера на заседании правительства голосовал против введения новых ограничений в борьбе с Covid-19. Об этом он пишет в Facebook.

Как пояснил Гиргенс, с момента объявления чрезвычайного положения прошло меньше месяца, а эпидемиологи говорят об уменьшении темпов роста заболеваемости, поэтому непонятно, почему правительство вводит новые противоэпидемические меры и "снова линейно, по периметру", а не целенаправленно для конкретных сфер, мест, людей.

Министр подчеркивает, что отрасли готовы были выступить со своими предложениями о дополнительных мерах, которые вводились бы без запретов и значительных ограничений на их работу. 

"Я считаю, что мы не должны совместно создавать армию безработных, потому что вирус не исчезнет в ближайшее время. Мы не можем принимать решения и оставлять в простое предприятия и их работников, которые, хотя и в ограниченной степени, могут продолжать работать в соответствии с требованиями эпидемиологической безопасности.

Меня беспокоит, что в первую очередь принимаются решения об ограничениях, а механизмы поддержки недоступны или все еще обсуждаются, и не все будут соответствовать критериям получения поддержки",

- заявил Гиргенс.

Также ему непонятно, почему нужно вводить удаленную учебу в самоуправлениях, где очаги заболевания не связаны со школами.

"Кроме того, необходимо задаться вопросом, в интересах ли государства способствовать теневой экономике и нелегальной работе отраслей, скрываясь от правоохранительных органов за закрытыми дверями в квартирах и частных домах, не платя налоги и не способствуя распространению вируса", - добавил Гиргенс. 

Последние новости

НАВЕРХ
Back