Сестра Ольги Бузовой показала, как восстанавливается после инсульта

Сейчас с Анной все хорошо - ей удалось избежать серьезных осложнений, пишет StarHit.ru.

"Самое нелюбимое время в больнице - это вечер, когда все процедуры закончились, спать вообще не хочется, и начинается... Скучаю по дому, по родным..." - поделилась Аня с подписчиками.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Ранее сообщалось, что 32-летняя сестра Ольги Бузовой Анна перенесла инсульт. Причин никто пока не знает. Сама девушка отметила, что ее моментально госпитализировали. Произошедшее подтвердила и Ольга Бузова: