Сестра Ольги Бузовой показала, как восстанавливается после инсульта

Анна Бузова примерно две недели назад перенесла инсульт - сестра Ольги поделилась этой новостью буквально на днях. Сейчас девушка находится в больнице, где проходит процесс восстановления. О своем пребывании в медучреждении Аня рассказала своим подписчикам.
Сейчас с Анной все хорошо - ей удалось избежать серьезных осложнений, пишет StarHit.ru.
"Самое нелюбимое время в больнице - это вечер, когда все процедуры закончились, спать вообще не хочется, и начинается... Скучаю по дому, по родным..." - поделилась Аня с подписчиками.
Ранее сообщалось, что 32-летняя сестра Ольги Бузовой Анна перенесла инсульт. Причин никто пока не знает. Сама девушка отметила, что ее моментально госпитализировали. Произошедшее подтвердила и Ольга Бузова:
"В нашей стране разве можно жить без нервов? Ждем, когда она вернется домой. Не знаем пока, когда это случится. Есть последствия инсульта. Какие точно? Не знаем, ждем, как пройдет восстановление. Мне тяжело об этом говорить, извините", - рассказала она "Комсомольской правде".