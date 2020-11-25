Ср, 25.11.2020
Из соображений общественной безопасности информация о вирусе также должна быть и на русском языке. Это не означает, что латышский язык - не единственный государственный язык, но это необходимо в период кризиса. Илзе Винькеле, министр здравоохранения
Илзе Винькеле, министр здравоохранения

"В шортах "от Сабрины" в стиле 90-х": Максим Галкин показал смешные снимки из своей юности

44-летний артист порадовал подписчиков пикантными снимками из путешествий. Максим Галкин показал, как выглядел двадцать пять лет назад. 

На снимках 1996-97 годов двадцатилетний юморист предстал в расслабленных образах. Загорелый стройный юноша на одном фото позирует в джинсовых шортах "от Сабрины" и в темных солнцезащитных очках в стиле 90-х.

"Я нашел еще более шедевральную фотку в шортах от Сабрины, на этот раз на фотке сочетается все: шорты, головной убор фараона, носки в сандалиях и выражение лица правителя Египта", - написал артист в Instagram.

Поклонницы оценили стройность и привлекательность молодого Галкина и предположили, что у него не было отбоя от девушек.

Последние новости

НАВЕРХ
Back