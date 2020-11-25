"В шортах "от Сабрины" в стиле 90-х": Максим Галкин показал смешные снимки из своей юности

На снимках 1996-97 годов двадцатилетний юморист предстал в расслабленных образах. Загорелый стройный юноша на одном фото позирует в джинсовых шортах "от Сабрины" и в темных солнцезащитных очках в стиле 90-х.

"Я нашел еще более шедевральную фотку в шортах от Сабрины, на этот раз на фотке сочетается все: шорты, головной убор фараона, носки в сандалиях и выражение лица правителя Египта", - написал артист в Instagram.