Победитель выборов президента США Джо Байден – социалист?

После проигрыша президента США Дональда Трампа на выборах в соцсетях можно читать, что победитель Джо Байден является социалистом или даже коммунистом. Однако это неправда. Что известно о взглядах Байдена?
Re:Check заметил, что некоторые пользователи соцсетей в Латвии обеспокоены победой Байдена, потому что считают его взгляды коммунистическими или социалистическими.
Такую идею еще во время предвыборной кампании активно культивировал Трамп.
Байден – коммунист или социалист?
Национальная энциклопедия определяет коммунизм как одно из направлений социализма. Тоталитарный режим, в котором собственность принадлежит государству и существует централизованно-плановая экономика. Лектор Видземского университета прикладных наук и эксперт по внешней политике Янис Капустанс объясняет – коммунизм означал бы, что собственность будет национализирована. В свою очередь, социализм – это идеология, которая подчеркивает важность общественной собственности и средств производства.
Капустанс отмечает, что Байден не предлагает такую политику. Все эксперты, с которыми консультировался Re:Check во время написания статьи – Капустанс, эксперт по политике США Мартиньш Хиршс и исследователь Латвийского института международных отношений и Рижского университета имени Паула Страдиня Марис Анджанс, – отмечают, что Байден не коммунист или социалист, а политик ярко выраженных центристских взглядов.
Каковы взгляды Байдена и Трампа?
Байден в политике уже с 1970-х. Начал карьеру в окружном совете Ньюкасла, в 1972 году стал сенатором. Также был вице-президентом во время президентства Барака Обамы.
Байден агитирует за более широкую доступность медицинских услуг, оплаченных государством. Однако, например, в отличие от своего однопартийца Берни Сандерса, который также соревновался в гонке демократов на этих выборах, он не поддерживает идею о государстве как единственной институции, которая обеспечивает страхование здоровья. На данный момент в США нет универсального обеспеченного государством здравоохранения. Большинство людей пользуются услугами частных страховщиков здоровья. Правительство оплачивает здравоохранение отдельным группам людей – например, пенсионерам или людям с низкими доходами.
Трамп четко не определил то, как, по его мнению, обеспечивать людей здравоохранением. Однако во время своего президентства он агитировал за уменьшение финансирования государственных программ.
Существенно отличается и предложенная обоими кандидатами налоговая политика. Трамп планировал продолжить начатое – уменьшить налоги предпринимателям. Байден обещает увеличить налоги крупным предприятиям, чтобы помочь финансировать разные программы социальной поддержки.
Однако Капустанс отмечает, что не во всех вопросах мнения отличаются. Например, как Трамп, так и Байден высказывались, что нужно поддерживать производство в стране и остановить отток рабочих мест в страны с более дешевой рабочей силой.
Почему Байдена называют социалистом?
Несмотря на то, что его взгляды не соответствуют идеям социализма, Байдена так иногда называют, потому что в США это обозначение используют в качестве ругательства, отмечает Хиршс. "Если Россия хочет кого-то демонизировать, они его называют фашистом, нацистом. Точно так же в Америке: коммунизм, социализм – у этого нет никакой связи с госуправлением. Это ругательство, которое в такой поляризованной политической системе используют республиканцы, чтобы обвинить демократов", - рассказывает эксперт.
Также и сам Байден отрицал, что может считаться социалистом, и призывал оценить всю его карьеру. В этом плане он противопоставляется Берни Сандерсу, который сам себя охарактеризовал как демократический социалист. "Я победил социалиста", - ответил Байден журналистам, которые спрашивали о его взглядах.
Анджанс подчеркивает, что влияние на образ Байдена и Демократической партии оказали Берни Сандерс и другие члены партии, которые себя называют демократическими социалистами. Демократические социалисты активно агитировали за бесплатное высшее образование и медицинский уход. Сандерс в качестве примера ссылался на Финляндию и другие Скандинавские страны, однако еще Хиллари Клинтон, которая была номинирована от демократов на предыдущих выборах президента США, критиковала его идеи как неподходящие для США. В Скандинавских странах, где у власти традиционно были социал-демократы, намного выше налоги, однако всем жителям предоставляют услуги здравоохранения, работает щедрая политика родительских отпусков и пособий, доступно качественное бесплатное образование.
Однако в США такие идеи вызывают обратную реакцию, подчеркивает Анджанс. "В США иная социально-экономическая политика, намного меньше сетка безопасности". Эксперт объясняет, что в США доминируют идеи о по возможности более свободной экономике и меньшем вмешательстве государства.
Байден получил награду Советского Союза?
В свою очередь, отдельные пользователи платформы Twitter в Латвии делились фотографией, где у Байдена на груди значок, и высказывали беспокойство о взглядах политика и его симпатиях. Якобы он (значок) вручен во время визита в Советский Союз.
На самом деле на оригинальной фотографии у Байдена никаких значков на груди нет. Фотографию в этом году активно публиковали и контролируемые Кремлем СМИ. Вот, например, один из заголовков статей: "Обратно в СССР: не говорите российским заговорщикам, но Байден посетил Москву за восемь лет до Трампа и говорил, что ему жаль отправляться домой". В статье описывается визит Байдена и других сенаторов в СССР в августе 1979 года. Во время этого визита говорилось о возможностях ограничить вооружение. Правда, в других источниках отмечается, что фотография, на которой Байден говорит с председателем президиума Верховного Совета СССР того времени Андреем Громыко, снята в 1988 году, когда Байден отправился в Москву еще раз.