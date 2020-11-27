Победитель выборов президента США Джо Байден – социалист?

Re:Check заметил, что некоторые пользователи соцсетей в Латвии обеспокоены победой Байдена, потому что считают его взгляды коммунистическими или социалистическими.

ФОТО: RE:CHECK

Такую идею еще во время предвыборной кампании активно культивировал Трамп.

Байден – коммунист или социалист?

Национальная энциклопедия определяет коммунизм как одно из направлений социализма. Тоталитарный режим, в котором собственность принадлежит государству и существует централизованно-плановая экономика. Лектор Видземского университета прикладных наук и эксперт по внешней политике Янис Капустанс объясняет – коммунизм означал бы, что собственность будет национализирована. В свою очередь, социализм – это идеология, которая подчеркивает важность общественной собственности и средств производства.

Капустанс отмечает, что Байден не предлагает такую политику. Все эксперты, с которыми консультировался Re:Check во время написания статьи – Капустанс, эксперт по политике США Мартиньш Хиршс и исследователь Латвийского института международных отношений и Рижского университета имени Паула Страдиня Марис Анджанс, – отмечают, что Байден не коммунист или социалист, а политик ярко выраженных центристских взглядов.

Каковы взгляды Байдена и Трампа?

Байден в политике уже с 1970-х. Начал карьеру в окружном совете Ньюкасла, в 1972 году стал сенатором. Также был вице-президентом во время президентства Барака Обамы.

Байден агитирует за более широкую доступность медицинских услуг, оплаченных государством. Однако, например, в отличие от своего однопартийца Берни Сандерса, который также соревновался в гонке демократов на этих выборах, он не поддерживает идею о государстве как единственной институции, которая обеспечивает страхование здоровья. На данный момент в США нет универсального обеспеченного государством здравоохранения. Большинство людей пользуются услугами частных страховщиков здоровья. Правительство оплачивает здравоохранение отдельным группам людей – например, пенсионерам или людям с низкими доходами.

Трамп четко не определил то, как, по его мнению, обеспечивать людей здравоохранением. Однако во время своего президентства он агитировал за уменьшение финансирования государственных программ.

Существенно отличается и предложенная обоими кандидатами налоговая политика. Трамп планировал продолжить начатое – уменьшить налоги предпринимателям. Байден обещает увеличить налоги крупным предприятиям, чтобы помочь финансировать разные программы социальной поддержки.

Однако Капустанс отмечает, что не во всех вопросах мнения отличаются. Например, как Трамп, так и Байден высказывались, что нужно поддерживать производство в стране и остановить отток рабочих мест в страны с более дешевой рабочей силой.

Почему Байдена называют социалистом?

Несмотря на то, что его взгляды не соответствуют идеям социализма, Байдена так иногда называют, потому что в США это обозначение используют в качестве ругательства, отмечает Хиршс. "Если Россия хочет кого-то демонизировать, они его называют фашистом, нацистом. Точно так же в Америке: коммунизм, социализм – у этого нет никакой связи с госуправлением. Это ругательство, которое в такой поляризованной политической системе используют республиканцы, чтобы обвинить демократов", - рассказывает эксперт.