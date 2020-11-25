В Германии пастора осудили за гомофобные высказывания

Суд заявил, что право на свободу слова и свободу вероисповедания не дает человеку права настраивать других против гомосексуалистов.

Суд обязал пастора Олафа Латцела выплатить штраф в размере 8 100 евро, что не является самым большим штрафом, который может быть наложен за подобные преступления.

Его адвокат осудил приговор, заявив, что это способ ограничить свободу выражения мнения, и пообещал обжаловать приговор.

Прокуратура просила суд наложить на пастора штраф в размере почти 11 000 евро. На семинаре по вопросам брака, аудиозапись которого была опубликована на Youtube в прошлом году, Латцел говорил о "гомо защитниках" и "гендерной чуши".



Обращаясь к примерно 30 парам, пастор сказал, что эти "преступники", по всей видимости, имея в виду геев и лесбиянок, находятся повсюду, проводят вечеринки и вывешивают свой флаг на городской думе.

"Это заведомо антихристианские вещи, разрушающие брак", - сказал Латцел.

Команда защиты Латцела утверждала, что он оскорблял не гомосексуалистов, а гомосексуализм как таковой.

Судья отклонил этот аргумент и рекомендовал Латцелу использовать свой ораторский талант для построения мирного общества.