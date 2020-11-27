Пт, 27.11.2020
Если ситуация не стабилизируется, более строгие ограничения придется распространить на всю страну. Илзе Винькеле
Илзе Винькеле

В Елгавской тюрьме закончился карантин

Jelgavas cietums

ФОТО: LETA

Объявленный из-за угрозы распространения Covid-19 в Елгавской тюрьме карантин прекращен, сообщила начальник Управления мест заключения (УМЗ) Илона Спуре сегодня утром в интервью Латвийскому радио.

Спуре напомнила, что карантин был введен 5 ноября, когда заражение было выявлено у одного заключенного. Сейчас он выздоровел и из больницы отправлен обратно в тюрьму.

Поскольку других случаев заражения в тюрьме констатировано не было, карантин прекращен. В тюрьме продолжается соблюдение строгих мер эпидемиологической безопасности.

Как сообщалось, объявленный в Рижской центральной тюрьме, где на сегодняшний день выявлено 75 случаев Covid-19, карантин продлен до 14 декабря.

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