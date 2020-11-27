В Елгавской тюрьме закончился карантин

Объявленный из-за угрозы распространения Covid-19 в Елгавской тюрьме карантин прекращен, сообщила начальник Управления мест заключения (УМЗ) Илона Спуре сегодня утром в интервью Латвийскому радио.
Спуре напомнила, что карантин был введен 5 ноября, когда заражение было выявлено у одного заключенного. Сейчас он выздоровел и из больницы отправлен обратно в тюрьму.
Поскольку других случаев заражения в тюрьме констатировано не было, карантин прекращен. В тюрьме продолжается соблюдение строгих мер эпидемиологической безопасности.
Как сообщалось, объявленный в Рижской центральной тюрьме, где на сегодняшний день выявлено 75 случаев Covid-19, карантин продлен до 14 декабря.