В заседании парламента был объявлен перерыв: неполадки в системе э-Сейма

Из-за технических проблем на короткое время не было видно видео депутата Даны Рейзниеце-Озолы, которое должно быть видно каждому депутату, выступающему на дебатах. В дебатах разрешено принимать участие парламентариям, если и они видны в видео системы и можно убедиться в их участии в заседании.