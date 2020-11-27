В заседании парламента был объявлен перерыв: неполадки в системе э-Сейма

В заседании Сейма был объявлен 15-минутный технический перерыв в связи с неполадками в системе э-Сейма, сообщает агентство LETA.
На технические проблемы указали несколько оппозиционных депутатов, они обратили внимание на сложности полноценно следить за заседанием парламента.
Из-за технических проблем на короткое время не было видно видео депутата Даны Рейзниеце-Озолы, которое должно быть видно каждому депутату, выступающему на дебатах. В дебатах разрешено принимать участие парламентариям, если и они видны в видео системы и можно убедиться в их участии в заседании.
В пятницу Сейм пятый день рассматривает законопроекты бюджета 2021 года.