Пт, 27.11.2020
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Глеб Павловский, российский политолог

В заседании парламента был объявлен перерыв: неполадки в системе э-Сейма

Дана Рейзниеце-Озола

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В заседании Сейма был объявлен 15-минутный технический перерыв в связи с неполадками в системе э-Сейма, сообщает агентство LETA.

На технические проблемы указали несколько оппозиционных депутатов, они обратили внимание на сложности полноценно следить за заседанием парламента.

Из-за технических проблем на короткое время не было видно видео депутата Даны Рейзниеце-Озолы, которое должно быть видно каждому депутату, выступающему на дебатах. В дебатах разрешено принимать участие парламентариям, если и они видны в видео системы и можно убедиться в их участии в заседании.

В пятницу Сейм пятый день рассматривает законопроекты бюджета 2021 года.

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