Видео ⟩ "Герой-антимасочник" устроил акцию неповиновения в супермаркете. И ушел без пива, но не поэтому

На видео слышно, что кассир указывает ему, что без маски мужчина обслужен не будет.

Находящийся судя по всему в состоянии алкогольного опьянения мужчина отвечает рядом ругательств и нехотя надевает маску. В свою очередь голос за кадром, возможно, охранник магазина, призывает: "Наденьте, выйдите и все хорошо!".

Надев маску, мужчина спрашивает у охранника, "нормально" ли, на что получает утвердительный ответ.

После этого он продолжил вести себя агрессивно и воинственно, ругаясь и трогая руками маску.

Затем в словесную перепалку вступила автор видео, также призвавшая мужчину носить маску

"Ну надо, понимаешь, надо носить маску. Ну и все, носи, какая тебе разница?", - сказала женщина.

Сразу же после того, как просканировали его покупку - одну бутылку пива - мужчина снял маску и бросил ее на ленту кассы.

Когда женщина указала, что мужчина без маски, кассир ответила: "Я просто хочу, чтобы он спокойно ушел". "Мы все этого хотим", - сказала в свою очередь женщина.

Самое интересное, что пиво горе-покупатель приобрести все-таки не смог. Он дал кассиру евро, на что та ответила, что нужно еще 45 центов. Этих денег у него не оказалось, поэтому мужчина был вынужден ретироваться ни с чем. Ну, разве что кроме славы в интернете.

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В связи с правилами, предусматривающими, что для ограничения распространения Covid-19 торговец не может обслуживать людей без масок для лица, торговцам сейчас приходится исполнять функции полиции без какого-либо софинансирования, указал руководитель Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич.

Данусевич отметил, что в магазинах наблюдаются конкретные случаи, когда на замечания клиентам они, например, открывают бутылку с алкоголем и начинают из нее пить, что создает условия, в которых клиента сложно не обслужить. В свою очередь в других случаях такие посетители переворачивали стенды с товарами.

В целом же общество Латвии соблюдает требование об обязательных масках в публичных помещениях, однако полиция уже начала первые процессы административного нарушения в связи с неисполнением этого требования, сообщает агентство LETA.

Комментарий Rimi

Портал Apollo связался с супермаркетом Rimi, чтобы прояснить ситуацию по поводу увиденного на видео.

"Закон предусматривает, что у торговых мест есть право не обслуживать людей без защиты для рта и носа. Нам как торговому месту необходимо соблюдать и исполнять установленные в стране законы и требования госучреждений, чтобы вместе снизить риск распространения Covid-19", - указала старший специалист по общественным отношениям Rimi Latvia Элина Шакирова.

По словам Шакировой, наблюдения свидетельствуют, что убедительное большинство клиентов Rimi носят маски и слышали о новых правилах, установленных правительством.

"К сожалению, происходят и такие случаи, когда люди отказываются надевать маску. Мы просим всех клиентов осознать ситуацию, соблюдать все установленные в стране законы, вежливо относиться к коллегам наших магазинов и уважать их труд в данных условиях,