ВСУ: российская армия нанесла удар по интернату в Курской области

ВСУ говорят, что удар был нанесен управляемой авиабомбой в 16:54 по киевскому времени (17:54 по местному).

Алексей Дмитрашковский, представитель ВСУ рассказал, что в интернате находились пожилые люди, которые не могли сами передвигаться.

"Сегодня, 1 февраля 2025 года в 17:54 Вооруженные силы Российской Федерации таки нанесли удар по школе-интернату города Суджи. 95 человек оказалось под завалами. Из-под завалов слышны стоны и крики людей. Напомню, что среди этих людей большинство пожилых людей и лежачие. Силами военной комендатуры сейчас ведутся поисковые и спасательные работы", - Русская служба BBC приводит слова Дмитрашковского.

Позже Генеральный штаб ВСУ дополнил свое заявление.

"На момент атаки в помещении находились десятки местных жителей, которые готовились к эвакуации. Российская сторона владела информацией, что в интернате находятся исключительно гражданские - местные жители, среди которых женщины и дети. Сейчас делается все возможное для спасения уцелевших", - сообщается в Telegram-канале Генштаба ВСУ.

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