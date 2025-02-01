В субботу, 1 февраля, Генеральный штаб ВСУ заявил, что российские войска нанесли удар по школе-интернату в Судже, Курской области.
ВСУ: российская армия нанесла удар по интернату в Курской области
ВСУ говорят, что удар был нанесен управляемой авиабомбой в 16:54 по киевскому времени (17:54 по местному).
Алексей Дмитрашковский, представитель ВСУ рассказал, что в интернате находились пожилые люди, которые не могли сами передвигаться.
"Сегодня, 1 февраля 2025 года в 17:54 Вооруженные силы Российской Федерации таки нанесли удар по школе-интернату города Суджи. 95 человек оказалось под завалами. Из-под завалов слышны стоны и крики людей. Напомню, что среди этих людей большинство пожилых людей и лежачие. Силами военной комендатуры сейчас ведутся поисковые и спасательные работы", - Русская служба BBC приводит слова Дмитрашковского.
Позже Генеральный штаб ВСУ дополнил свое заявление.
"На момент атаки в помещении находились десятки местных жителей, которые готовились к эвакуации. Российская сторона владела информацией, что в интернате находятся исключительно гражданские - местные жители, среди которых женщины и дети. Сейчас делается все возможное для спасения уцелевших", - сообщается в Telegram-канале Генштаба ВСУ.
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