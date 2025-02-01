В первый февральский день произошло много важных событий - на чемпионате Европы по биатлону Байба Бендика завоевала золотую медаль, выяснили, смогут ли доходы покрыть растущий уровень цен, а в Интернете наводят панику, что после отключения от БРЭЛЛ пропадет электричество. Об этих и других новостях субботы, 1 февраля, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 1 февраля ⟩ Смогут ли зарплаты в Латвии догнать цены, что будет после отключения от БРЭЛЛ и победа латвийской спортсменки
Новости Латвии:
Несмотря на растущую неопределенность в мире, которая усложняет экономическое планирование, кошельки жителей Латвии в этом году могут стать немного толще. Более сложный вопрос - смогут ли растущие доходы покрыть растущий уровень цен.
В начале февраля страны Балтии отключатся от системы электроснабжения БРЭЛЛ, которая объединяет энергосистемы стран Балтии, России и Беларуси. Таким образом, страны укрепят свою энергетическую независимость от России. Некая блогер из России в популярном видео утверждает, что после отключения в странах Балтии начнется "эпоха очень высоких цен на свет". Так ли это - в материале Re:Baltica.
Пока водители в центре Риги выражают недовольство нехваткой автостоянок, вблизи Воздушного моста годами стоит впечатляющая многоэтажная автостоянка, которую не используют. Она расписана яркими граффити, огорожена забором и заросла травой. Читатель интересуется: не может ли эту деградирующую окружающую среду постройку снести самоуправление?
В прошлом году число пациентов с болезнью Виллебранда увеличилось на 31%, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Программа 4. studija решила разобраться в случае, когда отец четверых детей, сам того не зная, попал в список должников Гарантийного фонда алиментов.
За рубежом:
В драке в салоне самолета, который в минувший понедельник, 27 января прилетел в Таллинн из Финляндии, участвовал каждый шестой пассажир. Из-за этого инцидента был задержан обратный рейс в Хельсинки. Об этом Rus.Postimees рассказал перевозчик.
В Финляндии ученику гимназии с двойным гражданством Финляндии и России не позволили вместе с другими школьниками отправиться на экскурсию по АЭС "Олкилуото", пишет Yle.
Норвежская полиция заявила в пятницу, что отпустила судно с российским экипажем, арестованное по запросу Латвии по подозрению в причастности к повреждению оптоволоконного кабеля Латвийского государственного радиотелевизионного центра (LVRTC) в Балтийском море, поскольку никаких доказательств причастности судна к этому инциденту обнаружено не было, сообщает AFP.
Вечером в пятницу в Филадельфии вскоре после взлета разбился самолет медицинской эвакуации с шестью людьми на борту, вызвав пожары нескольких домов, сообщает АР.
Институт изучения войны предрекает скорую аннексию Беларуси Россией. Опрошенные DW эксперты частично согласны, но называют и обстоятельства, которые препятствуют этому сценарию.
Интересное чтиво:
Латвийская спортсменка Байба Бендика в субботу в Италии завоевала золотую медаль чемпионата Европы в гонке преследования на 10 километров.
7 февраля уже в 85-й раз пройдет ежегодный карнавал Латвийской академии художеств (LMA) под темой: "Дух художника: Igor c'est la vie, Igor c'est l'amour". Перед ним состоялось мероприятие разогрева - давайте взглянем, как оно прошло!
Если секс - подарок бога человечеству, то именно этот вид секса в наших широтах все-таки задуман не для всех. Для многих это было и по-прежнему остается табу. У тех, кто попробовал, есть причины, почему они продолжают наслаждаться или же не касаются этой темы - и этого места - уже никогда. Причины самые разные - каждая из них достойна рассказа. Это очень особенные рассказы. Оцените. Это особый уровень доверия - рассказать о своем опыте, даже анонимно. Вообще, таков и сам анальный секс. Особенный.
Авиакатастрофа рейса 522 греческой авиакомпании Helios Airways стала одной из самых смертельных и необычных трагедий в истории авиации XXI века. Самолет Boeing 737, направлявшийся из Кипра в Прагу, разбился неподалеку от Афин. Погибли все пассажиры и экипаж, а из-за странных событий, произошедших до крушения лайнера, его назвали "самолетом-призраком".
Латвийская спортсменка Маргита Сирсниня в субботу, 1 февраля, завоевала золотую медаль на чемпионате мира по санному спорту среди юниоров в Швейцарии.
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